É possível eliminar a flacidez da pele após o emagrecimento?

O uso do medicamento tirzepatida tem trazido resultados expressivos no tratamento da obesidade e do sobrepeso: no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente o medicamento para controle crônico do peso, incluindo perda de peso e manutenção, em adultos com IMC 30 kg/m² ou 27 kg/m² com comorbidade. Estudos centrais apontam reduções médias de peso de até 22,5% com doses de 15 mg.



Contudo, esse emagrecimento acelerado pode provocar um efeito estético relevante: a flacidez da pele. A perda rápida de gordura corporal supera a adaptação da pele e dos tecidos, gerando áreas de perda de sustentação facial e corporal.

De acordo com a biomédica esteta, Karine Maia, quando o corpo emagrece muito rápido, muitas vezes a pele e os tecidos não conseguem acompanhar esse ritmo. Ela recomenda um tratamento com foco três pilares:

Estimulação do colágeno : reforça a firmeza da pele



: reforça a firmeza da pele Sustentação óssea : reequilibra estruturas que podem sofrer impacto com a perda de volume



: reequilibra estruturas que podem sofrer impacto com a perda de volume Reordenamento de tecidos: uso de tecnologias e procedimentos que atuam na flacidez muscular e tissular



“Técnicas focadas em colágeno, sustentação óssea e reordenamento de tecidos fazem com que o emagrecimento também tenha um resultado estético e saudável”, afirma.

“Essa abordagem é indicada para diferentes tipos de perda rápida de gordura corporal, seja por tratamento com tirzepatida, cirurgia bariátrica, balão gástrico ou outras estratégias, ajudando a garantir que a conquista da redução de peso seja acompanhada de uma estética corporal e facial harmônica.” Segundo a biomédica, o benefício está em unir o emagrecimento com segurança estética, evitando que o resultado final seja comprometido pela flacidez.

Tecnologia e acompanhamento online

O uso de tecnologias digitais tem transformado o acompanhamento de pacientes em tratamentos de emagrecimento e promoção da saúde. Clínicas que adotam o modelo de saúde sistêmica com monitoramento online conseguem integrar dados, hábitos e evolução clínica, ajustando protocolos conforme as necessidades individuais.

Segundo o portal Somos Médicos, consultas virtuais têm se mostrado eficazes para o início e o acompanhamento de planos de emagrecimento, permitindo orientação constante e acompanhamento estruturado. Um estudo publicado em 2024 na revista Nature aponta que o monitoramento remoto reduziu hospitalizações em 9,6% e aumentou o engajamento dos pacientes com o tratamento.

Karine ressalta que o atendimento remoto amplia o acesso e melhora a eficiência do cuidado, permitindo ajustes rápidos e decisões baseadas em dados. Uma pesquisa publicada em 2021 no National Institutes of Health (NIH) indica que protocolos personalizados aumentam a adesão e melhoram os resultados clínicos.

Clínicas que utilizam esse modelo oferecem videochamadas, relatórios digitais e suporte contínuo, o que, segundo o blog Be-Slim, resulta em maior manutenção dos resultados. Essa integração entre tecnologia e saúde sistêmica segue a tendência global da “saúde conectada”, que une acompanhamento contínuo, personalização e prevenção.

