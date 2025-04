Estudos mostram efeitos positivos e negativos de canetas emagrecedoras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na última quarta-feira (16), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a exigência de retenção de receita para compra de medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Com a nova medida, somente pacientes com receita médica dentro da data de validade podem adquirir as chamadas canetas emagrecedoras. O objetivo da decisão é combater o uso indiscriminado desse tipo de medicamento, além da utilização sem prescrição médica, segundo a agência.

Nos últimos anos, os medicamentos análogos de GLP-1, que imitam um hormônio intestinal que sinaliza ao cérebro a saciedade e ajuda a controlar a glicemia, se popularizaram como uma forma rápida e fácil de emagrecimento. Enquanto uns, como o Ozempic e Mounjaro, são aprovados pela Anvisa para o tratamento de diabetes, outros, como o Wegovy, tem autorização para obesidade.

A perda de peso e o controle da glicemia, porém, não foram as únicas consequências identificadas. A Anvisa afirma que 32% das notificações de efeitos adversos relacionados aos medicamentos como o Ozempic estão associadas a utilização não prevista em bula, ou seja, off label.

A agência alerta que o uso destes remédios fora das indicações comprovadas cientificamente pode colocar a saúde dos usuários em risco.

Estudos recentes mostram efeitos positivos e negativos relacionados ao uso dos fármacos, especialmente a semaglutida, desde benefícios cardiovasculares até risco de problemas de visão. Veja abaixo.

EFEITOS POSITIVOS

- Redução do consumo de álcool. Um estudo publicado em fevereiro na Jama Psychiatry aponta que pessoas que tomam remédios como Ozempic podem ter menos apetite para o álcool. Entre 48 adultos com problemas com álcool, os que estavam sob efeito da semagalutida consumiram 30% menos bebida alcoólica.

Apesar dos bons resultados, os pesquisadores afirmam que são necessários mais estudos para entender se a semaglutida poderia ser usada para tratar problemas com álcool.

- Prevenção de Alzheimer. Vários estudos já revelaram bons efeitos da semaglutida na prevenção e tratamento de Alzheimer em camundongos, assim como aumento da memória e capacidade de aprendizado.

Porém, estudos em humanos ainda estão sendo realizados. Outras drogas já foram eficazes para tratamento deste tipo de demência em roedores mas não obtiveram o mesmo resultado em humanos.

- Prevenção de cirrose. Um estudo da farmacêutica Novo Nordisk, responsável pelo Wegovy, afirma que o medicamento possui eficácia na diminuição de inflamação e fibrose no fígado, condições que podem levar à cirrose.

Nessa pesquisa, a caneta também promoveu maior controle de pressão arterial e do diabetes tipo 2, além de diminuir a obesidade.

- Alívio de dores de artrose no joelho. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine diz que a semaglutida tem efeito para alívio para dores de artrose no joelho, um sintoma comum em pessoas com obesidade. Até agora, porém, o único tratamento eficaz era a cirurgia.

No estudo com 407 pessoas, as dores no joelho naquelas que tomaram a semaglutida diminuíram cerca de 41,7 pontos (em uma escala para dor), o dobro das que receberam um placebo.

- Prevenção de AVC. A American Stroke Association (Associação americana de Acidente Vascular Cerebral, em português) incluiu remédios do tipo GLP-1 na lista de medicamentos indicados para prevenção de AVC. A associação afirmou que esses medicamentos demonstraram ser efetivos para diminuição de peso, que pode estar relacionado ao risco de doenças cardiovasculares e derrames.

Um réptil nativos de desertos da América do Norte contribuiu decisivamente para uma descoberta médica que está entre as mais importantes de tempos recentes. Arpingstone/Wikimédia Commons Trata-se do monstro-de-gila (Heloderma suspectum), um pequeno lagarto peçonhento encontrado no sudoeste dos Estados Unidos e no noroeste do México. Jeff Servoss/Wikimédia Commons O monstro-de-gila é um réptil de movimentos lentos. Por isso, seu veneno evoluiu para ser capaz de imobilizar pequenas presas. Domínio Públio/Wikimédia Commons Além disso, os pesquisadores descobriram que o veneno do monstro-de-gila contém um hormônio que auxilia seu metabolismo a reduzir de tal forma a velocidade que ele pode sobreviver por longo tempo com baixo consumo calórico. MonsterDoc/Wikimédia Commons De acordo com cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, o réptil consegue resistir com apenas seis refeições por ano. Reprodução do Instagram @projetoselvaviva Nos estudos, os cientistas isolaram em laboratório o hormônio, que batizaram de exendina-4, e perceberam que ele é muito parecido com o GLP-1 - hormônio que o intestino humano produz naturalmente para controlar os níveis de açúcar no sangue após as refeições. fernando zhiminaicela por Pixabay O medicamento Byetta (exenatida), usado no tratamento da diabetes tipo 2 ao fazer cair os níveis de glicose na circulação, foi o primeiro a ser desenvolvido após a descoberta da exendina-4 nos estudos do monstro-de-gila. Reprodução do Facebook Da Silva Sauro A partir dele, com algumas mudanças pequenas na cadeia de aminoácidos, foram elaboradas substâncias com efeitos maiores nessa redução de glicose. É o caso da semaglutida, o princípio ativo do Ozempic. Reprodução do Youtube Canal Dr. Francisco Zacarias Os estudos com o monstro-de-gila podem impulsionar novos trabalhos com toxinas liberadas por animais, na tentativa de descobrir substâncias que estimulem o desenvolvimento de novos fármacos. MonsterDoc/Wikimédia Commons “Podemos encontrar compostos ainda mais eficazes no veneno de algum outro animal, ou criar versões sintéticas que ataquem doenças por novos ângulos”, ressaltou o professor Kini. Freepik Ele é um dos poucos lagartos venenosos, o único do tipo registrado em território norte-americano. Um indivíduo da espécie pode chegar a 56 centímetros de comprimento e pesar quase dois quilos. Flickr Christina N. Zdenek De hábitos exclusivamente noturnos, os monstros-de-gila têm a pele de fundo escuro com listras laranjas ou rosadas, que funcionam como camuflagem. O animal é dotado de uma estrutura externa chamada osteoderma, que funciona como uma espécie de armadura que o defende de predadores, como os falcões. Reprodução do Facebook VIDA Selvagem Embora seja um animal de pequeno porte, de caminhar vagaroso e aparência inofensiva, o monstro-de-gila pode oferecer riscos aos seres humanos exatamente por seu veneno, embora acidentes não sejam muito comuns. Flickr Carl Monopoli Esse tipo de evento é raríssimo. A última morte humana registrada por mordida de monstro-de-gila era de 1930. MonsterDoc/Wikimédia Commons “A grande maioria das mordidas causa inchaço e sangramento local. Acho que este caso destaca que qualquer animal venenoso deve ser respeitado”, declarou na ocasião a Nick Brandehoff. à rede CBS. MonsterDoc/Wikimédia Commons Voltar Próximo

EFEITOS NEGATIVOS

- Risco durante a anestesia. A Anvisa alertou no ano passado que medicamentos análogos de GLP-1 podem aumentar o risco de desenvolvimento de pneumonia e aspiração em pacientes submetidos a anestesia. Segundo a agência, esses remédios atrasam o esvaziamento gástrico, aumentando os riscos de inalação de alimentos e líquidos.

- Problemas de visão. Alguns estudos já relacionaram as canetas de semaglutida a problemas de visão, como inflamação na retina e falha na circulação sanguínea no nervo óptico, podendo levar à cegueira.

Mais estudos, contudo, são necessários para estabelecer relação causal entre o uso desses medicamentos e os problemas observados.

- Perda de cabelo. Um estudo que comparou usuários de semaglutida com pacientes que usavam a combinação de naltrexona e bupropriona, também indicada para a perda de peso, mostrou que há risco maior de perda de cabelo em mulheres que tomam a semaglutida.

O trabalho, publicado em março de 2025, afirma que ainda são necessários mais estudos para certificar a associação entre o sintoma e o medicamento.

- Lesão renal e problemas no pâncreas. Um estudo publicado na revista Nature indicou relação entre lesões renais, pancreatite e problemas grastrointestinais ao uso de medicamentos análagos de GLP-1. A pesquisa analisou dados médicos de veteranos de guerra com diabetes do tipo 2.

Diante disso, a farmacêutica Eli Lilly afirmou já ter informado sobre esses riscos, enquanto a Novo Nordisk diz ter segurança dos medicamentos comprovada.

- Perda de massa magra. Canetas emagrecedoras usualmente fazem o paciente sentir menos vontade de comer, resultando em emagrecimento. Um efeito colateral comum é a perda de massa magra e o déficit nutricional, que pode ser grave em alguns casos.

Por isso, especialistas afirmam que, durante o uso deste tipo de medicamento, é necessário ter uma dieta nutritiva, rica em proteínas e uma rotina de exercícios para manter a massa magra e a nutrição necessária.