A estética da recuperação: como fica a beleza depois do emagrecimento

O emagrecimento expressivo, seja por cirurgia bariátrica, uso de medicamentos ou mudanças consistentes no estilo de vida, vai muito além da estética: representa saúde, disciplina e transformação. No entanto, após emagrecer, muitas pessoas se deparam com um desafio inesperado: o corpo nem sempre reflete a imagem que elas idealizaram. Flacidez, excesso de pele e desproporções são comuns e podem afetar a autoestima.

“É nesse ponto que o acompanhamento médico se torna ainda mais importante. O trabalho não se limita a prescrever medicamentos, mas envolve estratégias nutrológicas para preservar massa magra, prevenir deficiências e melhorar a qualidade da pele. Proteínas de alta biodisponibilidade, vitaminas como C e A, minerais como zinco e silício, além do estímulo à síntese de colágeno, são fundamentais para manter a sustentação tecidual”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).





A médica explica, porém, que, além do manejo na dieta, é importante orientar para realização de atividade física, especialmente treinos de força. “A musculação é decisiva para remodelar a composição corporal, recuperar tônus muscular e reduzir a flacidez visível. O treino de força funciona como um aliado estético e metabólico, pois aumenta massa magra, melhora a taxa metabólica basal e dá ao corpo contornos mais firmes, mesmo quando há excesso de pele”, orienta a especialista.

Exercícios de força também ajudam na saúde óssea e na prevenção da sarcopenia, um risco comum após emagrecimento rápido. “Estratégias dietéticas como adequado aporte proteico (1,2 a 2 g/kg de peso), fracionamento das refeições e inclusão de fontes de proteína de alta qualidade (carnes magras, ovos, laticínios e suplementação quando necessário) são fundamentais. Além disso, é preciso corrigir deficiências comuns após dietas restritivas ou cirurgia bariátrica. Vitaminas C, A, E e complexo B, minerais como zinco, selênio, cobre e silício, e ácidos graxos essenciais (ômega-3) têm papel crucial na síntese de colágeno, na cicatrização e na elasticidade da pele. Suplementos de colágeno hidrolisado associados à vitamina C podem ser indicados, embora o ganho estético dependa também do estímulo mecânico, como o treino de força”, diz Marcella.

Outro pilar importante, segundo a médica, é a hidratação adequada, pois a pele desidratada tende a perder elasticidade. O consumo de água deve ser individualizado, mas, em média, 30 a 35 ml por quilo de peso corporal é uma referência segura, de acordo com Marcella.

“Ainda assim, em casos de perda de peso muito acentuada, pode haver excesso de pele que nem a nutrição, nem o exercício conseguem corrigir completamente. Nessas situações, a integração com a cirurgia plástica e tratamentos estéticos é um passo complementar no caminho para a autoestima”, diz a médica.

“Mulheres que eliminaram 20, 30 ou até 80 quilos muitas vezes se veem diante de um corpo que apresenta flacidez, tem excesso de pele, e não representa a força da conquista. Para elas, a estética funciona como parte do processo de recuperação da autoestima”, explica o cirurgião plástico Carlos Manfrim, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

“Não só a lipoaspiração, como também o body lifting associado a tecnologias - todas as técnicas têm feito muito sucesso nesse caminho de fazer as pazes com a própria imagem – após a perda de peso”, acrescenta Heloise Manfrim, cirurgiã plástica membro titular da SBCP.



O termo Ozempic Makeover vem ganhando popularidade ao redor do mundo para descrever um fenômeno recente na medicina estética: o conjunto de procedimentos cirúrgicos realizados por pacientes que, após a perda expressiva de peso com o uso da semaglutida (medicamento comercializado com nomes como Ozempic e Wegovy), buscam recuperar harmonia corporal e facial.

“Para muitos pacientes, a transformação corporal não é apenas uma questão de saúde, mas também de identidade e autoestima. Ao se olharem no espelho, alguns não se reconhecem – e é justamente nesse ponto que a cirurgia plástica pode atuar de forma decisiva”, completa o cirurgião plástico Romero Almeida, diretor da Clínica Moderna Sculpt e membro titular da SBCP.

Segundo Romero, diferente de um único procedimento, o Ozempic Makeover é um conjunto de abordagens personalizadas que visam corrigir as consequências estéticas do grande emagrecimento. “Ele é similar ao Mommy Makeover, um conjunto de procedimentos feitos após a gestação, e pode incluir técnicas tanto faciais quanto corporais, adaptadas às necessidades de cada paciente”, diz o médico.

Além das tradicionais cirurgias de lipoaspiração e abdominoplastia, o lifting de braços e coxas (braquioplastia e cruroplastia) também entra como parte do esquema para tratar a flacidez intensa em regiões específicas.

E, mesmo após a cirurgia plástica, o médico nutrólogo deve continuar a ser consultado. “A nutrologia continua desempenhando um papel fundamental para garantir uma recuperação rápida, segura e com melhores resultados estéticos. O ajuste da dieta é essencial para otimizar a cicatrização, reduzir processos inflamatórios e preservar a massa magra durante o período de menor mobilidade. Estratégias como manter um aporte adequado de proteínas, vitaminas A, C e complexo B, minerais como zinco e selênio, além de hidratação correta e, quando necessário, suplementação personalizada, fazem diferença na qualidade da cicatriz, no controle de edema e na prevenção de complicações. Dessa forma, o cuidado não termina na sala de cirurgia: a nutrição adequada é um pilar para consolidar os resultados e devolver ao paciente não apenas a forma desejada, mas também saúde e vitalidade”, reforça Marcella.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia