Emagrecimento rápido é armadilha sem estilo de vida, garante especialista

Na era das soluções rápidas, em que canetas como Ozempic Mounjaro ganham cada vez mais espaço entre quem deseja perder peso rapidamente, especialistas fazem um alerta: emagrecer sem mudar o estilo de vida e sem cuidar da saúde emocional pode levar ao efeito rebote e à frustração.

Para a cardiologista com especialização em Nutrologia, Lívia Sant’Ana, o emagrecimento verdadeiro é o que melhora a saúde como um todo – e isso envolve muito mais do que a balança. “O uso de medicamentos pode ser uma ferramenta, mas o pilar da mudança está nos hábitos diários, no equilíbrio psicológico e no cuidado com o corpo. O coração, inclusive, agradece”, afirma.

A médica reforça que hábitos sustentáveis, e não dietas restritivas ou soluções imediatistas, são os verdadeiros responsáveis pela manutenção do peso e da saúde no longo prazo. “O paciente que aprende a se alimentar melhor, que entende o valor do exercício físico e que respeita seu corpo está muito mais protegido contra o efeito sanfona e doenças cardiovasculares”, explica.

A mente influencia (muito)

Para a médica, não se pode falar de emagrecimento sem falar de emoções. “A comida muitas vezes funciona como válvula de escape para ansiedade, frustração e solidão. Sem tratar isso, o paciente vive preso em um ciclo de compulsão, culpa e desistência. Por isso, o acompanhamento psicológico é tão importante.”

A reeducação alimentar e o emagrecimento são, segundo ela, processos que exigem autoconhecimento e um olhar mais gentil sobre si. “A saúde mental está diretamente ligada ao comportamento alimentar. E muitas vezes, o que o paciente precisa não é de uma nova dieta, e sim de apoio emocional.”

O papel (limitado) das canetas emagrecedoras e os riscos

Apesar do sucesso de medicamentos como Ozempic e Mounjaro — este último recém-aprovado pela Anvisa para tratamento da obesidade —, a especialista lembra que eles devem ser usados com indicação e supervisão médica, em contextos específicos.

“As canetas ajudam no controle da fome e são bem-vindas em alguns casos, especialmente em pessoas com obesidade associada a comorbidades. Mas se o paciente não muda sua rotina, os efeitos são temporários. E há ainda riscos de efeitos colaterais, perda de massa muscular acentuada e reganho de peso após o término do uso da medicação”, alerta.

A especialista reforça que o emagrecimento saudável é um reflexo de um corpo e de uma mente bem cuidados. “O objetivo não deve ser só o número na balança, e sim a conquista de mais saúde, mais energia, menos riscos cardiovasculares e uma relação mais equilibrada com a comida e com o próprio corpo”, conclui.