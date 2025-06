Remédio para emagrecer: o desafio de manter o peso depois

Com a chegada oficial do Mounjaro (tirzepatida) às farmácias brasileiras, cresce o interesse de quem busca emagrecimento rápido e eficaz por meio de medicamentos. O remédio, já aprovado pela Anvisa, tem chamado atenção pelos resultados expressivos na perda de peso, sendo inclusive alternativa à cirurgia bariátrica em alguns casos. Mas um ponto crucial ainda levanta preocupação entre especialistas: como manter o peso perdido após o fim do tratamento medicamentoso?

Para a especialista em neuroemagrecimento Bruna Abrão, o problema não está no uso do remédio em si, mas no que vem (ou não vem) junto com ele. “O medicamento, como o Mounjaro, inibe a fome, dá muita saciedade. A pessoa mentalmente pode até querer comer, mas fisicamente não consegue. Isso ajuda muito no processo. Mas, se ela parar o remédio sem mudar sua mentalidade e a forma como se relaciona com a comida, vai voltar a engordar. O peso perdido volta porque os hábitos antigos voltam também”, explica.