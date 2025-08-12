Seis benefícios do leite na saciedade e na saúde muscular no emagrecimento

A obesidade é um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, mais da metade da população adulta brasileira está com excesso de peso, e cerca de 24,3% são considerados obesos.

O tratamento desse quadro é complexo e exige uma combinação de fatores: mudanças de hábitos, apoio psicológico, acompanhamento médico e, principalmente, uma alimentação adequada com acompanhamento nutricional.





Nos últimos anos, as chamadas canetas emagrecedoras, como a semaglutida e a liraglutida, análogos do hormônio GLP-1, ganharam espaço nas prescrições médicas por atuarem diretamente no controle do apetite. No entanto, seu uso requer atenção e cuidados especiais.

Como alerta o nutricionista, mestre pela Faculdade de Medicina da USP e membro do American College of Sports Medicine, Pedro Perim, esse tipo de tratamento também traz riscos nutricionais importantes se os usuários não realizarem um acompanhamento adequado.

“A perda de peso rápida pode comprometer a massa muscular e aumentar a chance de deficiências nutricionais se a alimentação não for bem estruturada.”



Estudo recente com pessoas que usam análogos do hormônio GLP-1 revelou que muitos participantes estavam consumindo menos nutrientes do que o recomendado. Entre eles, estão fibras, cálcio, ferro, magnésio, potássio, colina, vitaminas A, C, D e E, além de proteínas.

É nesse contexto que o leite volta aos holofotes como um potencial aliado nas estratégias de emagrecimento saudável. “É prático, versátil, nutritivo e pode ajudar tanto na saciedade quanto na preservação da massa magra, além de agregar valor nutricional à dieta por ser um alimento fonte de diversos nutrientes”, destaca Pedro Perim.



Segundo o nutricionista, trata-se de uma excelente opção para quem busca emagrecer com saúde, especialmente em fases de redução da ingestão alimentar. “As proteínas do leite ajudam a manter a saciedade por mais tempo e são fundamentais para preservar a massa muscular, algo essencial para evitar o efeito sanfona”, explica.



Veja os principais benefícios do leite no processo de emagrecimento:



- Mais saciedade: as proteínas e gorduras presentes no leite promovem maior sensação de saciedade, o que pode ajudar no controle do apetite (ideal para evitar beliscos fora de hora)



- Preserva a massa magra: o leite contém caseína e whey protein, proteínas de alta qualidade, o que ajuda a evitar a perda de massa muscular comum em dietas restritivas e no uso de medicamentos que diminuem o apetite



- Fonte de nutrientes: além das proteínas, o leite é fonte de cálcio, vitaminas B2, B12, D e niacina, essenciais para o metabolismo e a saúde óssea



- Praticidade: o leite UHT pode ser armazenado fora da geladeira antes de aberto, não precisa ser fervido e está pronto para o consumo a qualquer momento



- Seguro e sustentável: o leite UHT não contém conservantes, não é reprocessado, e suas embalagens são recicláveis e protegem o alimento sem interferir em seu valor nutricional



- Fonte de compostos bioativos: são substâncias presentes em alimentos que têm um efeito sobre a saúde do organismo, além de seu valor nutricional básico. O leite é fonte de compostos que têm potencial anti-inflamatório, antioxidante, anti-hipertensivo e benéfico para saúde intestinal



Com tantos benefícios e ampla versatilidade no preparo de smoothies, shakes e receitas saudáveis, o leite se confirma como um alimento completo e acessível para integrar dietas bem orientadas.



“A perda de peso é mais eficaz e segura quando acompanhada de uma nutrição adequada. Não basta apenas comer menos, é preciso comer bem. E o leite pode, sim, fazer parte dessa estratégia”, finaliza o nutricionista.

