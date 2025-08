Como manter e recuperar a massa muscular depois dos 50

A partir dos 50 anos, o corpo humano passa por mudanças fisiológicas significativas que impactam diretamente a capacidade de regeneração e manutenção da massa muscular. O processo de recuperação muscular, essencial para a preservação da força, mobilidade e qualidade de vida, torna-se mais lento e exige atenção redobrada à alimentação, ao sono e ao tipo de exercício praticado.

Estudos do National Institutes of Health (NIH) indicam que, a partir da quinta década de vida, ocorre uma perda média de 1% a 2% de massa muscular por ano, um quadro conhecido como sarcopenia, que reduz a capacidade funcional e aumenta o risco de quedas e lesões. Soma-se a isso a queda natural na produção de hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento (GH), que afetam diretamente o tempo de recuperação após o esforço físico.



“A recuperação muscular após os 50 anos deve ser encarada como parte fundamental do processo de treinamento, não apenas como um período de descanso. Dormir bem, ter uma alimentação balanceada e aplicar estratégias como liberação miofascial, recuperação ativa e alongamentos são medidas eficazes para minimizar os efeitos do envelhecimento muscular. A ingestão adequada de proteínas de alto valor biológico é essencial nessa fase”, ressalta Marcio Atalla, embaixador da Relaxmedic, professor de educação física com especialização em treinamento de alto rendimento e pós-graduação em nutrição pela USP.

Uma publicação da Journal of the International Society of Sports Nutrition recomenda que indivíduos fisicamente ativos acima dos 50 anos consumam entre 1,2 a 1,6g de proteína por quilo de peso corporal diariamente. Outros nutrientes como ômega-3, vitamina D, magnésio e antioxidantes também contribuem para a redução da inflamação e auxiliam na recuperação. Em determinados casos, a suplementação com creatina pode ser indicada, sempre com supervisão profissional.

A prática regular de atividades físicas de força, como musculação, pilates, ginástica localizada e treinamento funcional, é considerada uma das formas mais eficazes de combater a perda muscular. Marcio destaca que, com a atividade física certa, podemos reduzir essa perda, ou até mesmo parar sua progressão e, em alguns casos, até reverter o processo e conseguir ganho de massa magra.



Além do treinamento adequado, o corpo precisa de períodos suficientes para se regenerar. Em adultos maduros, o tempo de recuperação tende a ser maior, o que exige planejamento individualizado e atenção aos sinais do organismo. O sono de qualidade é outro fator decisivo, já que a privação do descanso prejudica a liberação de hormônios ligados à regeneração e eleva o cortisol, um hormônio catabólico que interfere negativamente no processo.



A tecnologia também se torna uma aliada nesse contexto. Dispositivos como massageadores elétricos, botas de compressão pneumática e aparelhos de eletroestimulação têm ganhado espaço como recursos complementares para aliviar tensões, melhorar a circulação e acelerar a remoção de resíduos metabólicos.



Com planejamento adequado, suporte técnico qualificado e a adoção de hábitos saudáveis, é plenamente possível manter força, mobilidade e qualidade de vida mesmo após os 50 anos. Envelhecer com saúde e desempenho não é apenas uma questão biológica, mas uma escolha sustentada por conhecimento, ação e consistência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia