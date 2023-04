Saiba por que alongamento é importante antes e depois do treino

'Percebi uma consciência corporal na execução dos treinos e no meu cotidiano', Dayane Mendes, empresária e influencer (foto: Instagram/Reprodução )

Seja antes de treinar, praticar algum esporte ou correr uma maratona, o alongamento é fundamental para ajudar na flexibilidade e prevenir possíveis lesões. O hábito pré e pós-atividade prepara o corpo para adaptar-se à função de tirá-lo da inércia para levá-lo ao movimento.

A educadora física Daniele Raicenoks, pós-graduada em ciência do treinamento esportivo, explica que os alongamentos tornarão os exercícios mais fáceis e livres, caso sejam realizados antes dos treinamentos. Se feitos após a atividade, contribuem imensamente na recuperação do músculo e auxiliam no descanso do corpo.

"Após a corrida, os músculos estarão prontos para os alongamentos estáticos, esses em que ficamos na mesma posição por alguns segundos e também pode ser feito com a ajuda de uma outra pessoa. Aguardem um pouco a frequência cardíaca retornar ao normal, relaxe e permaneça em cada posição de 20 a 30 segundos", recomenda.

Segundo a profissional, o estresse da corrida, por exemplo, acaba encurtando o músculo, por isso, a importância de se alongar após correr. Para aqueles que desejam, de alguma maneira, aumentar a flexibilidade muscular, é necessário associar com outras atividades que favoreçam esse objetivo, como pilates e ioga. "Eles vão trabalhar musculaturas auxiliares que não conseguimos priorizar na corrida nem no treino de força", destaca.

MELHORA VISÍVEL Dayane Mendes, de 32 anos, é uma dessas pessoas que descobriu no pós-treino a necessidade de relaxar o corpo alongando. Segundo ela, o hábito começou recentemente, há pouco mais de dois meses. Mesmo que a prática esteja apenas no início, já consegue apontar muitos benefícios provocados por essa frequência no dia a dia. "Percebi uma consciência corporal na execução dos treinos e no meu cotidiano, com uma postura melhor", enfatiza.

Além disso, a influencer ressalta que sentiu uma melhora relacionada à flexibilidade do corpo. Dayane afirma que não consegue mais deixar para trás o alongamento depois dos treinos de força. E reforça que só quem percebe a necessidade e reconhece a melhora adquirida entende que é impossível largar essa constância no dia a dia.

BENEFÍCIOS A hora de se alongar, na academia ou preparando-se para correr, é sagrada e precisa de foco e paz. De acordo com o educador físico Samuel Bortolin, especialista em comportamento e alta performance, é muito importante que você conheça o próprio corpo para optar pelo melhor alongamento possível.

A prática, segundo o profissional, acarreta diversos benefícios: redução do risco de lesões musculares, diminuição de câimbras e torcicolos, relaxamento dos músculos, diminuição do desgaste durante a atividade física, aumento da flexibilidade do corpo, além da redução de rigidez e tensão muscular.

"Dito isso, eu, como treinador e atleta, prefiro aquecer antes da corrida e alongar depois. Em casos pontuais, o alongamento, por trazer relaxamento do músculo, pode causar sensação de perda de força. Por isso, prefiro aquecer antes do treino e alongar muito depois", ressalta Samuel.

A diferença entre os dois, na avaliação de Samuel, é que o aquecimento é mais dinâmico, pois ele avisa o corpo, como uma resposta, que você vai iniciar alguma atividade física. "O alongamento costuma ser mais passivo. Ambos são importantes. Sendo bem orientados, respeitando as individualidades articulares e biomecânica, além de prevenir lesões, podem melhorar a recuperação muscular para o próximo treino", detalha o profissional.

É importante alongar

E pensando em corridas de longa distância, como uma maratona, o preparo físico e emocional são, obviamente, bem maiores. Por isso, o especialista em alta performance Samuel Bortolin listou alguns alongamentos que podem ser feitos:

» Tendão de Aquiles

Levantar a ponta dos pés (dorsiflexão).

» Panturilha

Quando o músculo fica tenso, deixa a perna mais pesada (fatigada) e pode causar dores na sola do pé. Por isso, um alongamento simples e eficiente pode ser feito em um degrau, por exemplo. Suba num degrau com a metade do seu pé e permita que o calcanhar toque o solo.

» Alongamento dos isquiotibiais

É muito comum depois de um exercício intenso, ou de passar horas sentado, sentir dor na parte posterior da coxa. Nesse caso, aquele famoso "tocar as pontas dos pés" contribui muito. Busque uma boa amplitude sem dobrar os joelhos.

» Quadril

O quadril é muito demandado em corridas. Um alongamento eficiente nesse caso seria dar um passo longo para frente e estender a perna de trás ao máximo. Alongamentos dinâmicos são muito bons para mobilização de glúteos, quadril, região lombar etc.