Mercado de medicina estética cresce e ganha força em Minas Gerais

O mercado de medicina estética em Minas Gerais vive um período de expansão, acompanhando uma tendência nacional de maior procura por cuidados que unem saúde, bem-estar e autoestima. Em Belo Horizonte, clínicas têm se estruturado para oferecer desde tratamentos preventivos até procedimentos de maior complexidade, reforçando o papel da capital mineira como polo de referência no setor.

Entre os exemplos está a Clínica Lucas Miranda, instalada na Savassi, que reúne infraestrutura moderna e diferentes especialidades médicas voltadas à estética e à dermatologia. O espaço é dirigido pelo dermatologista Dr. Lucas Miranda, conhecido por sua atuação em procedimentos de rejuvenescimento facial e pelo desenvolvimento do protocolo APhen Peel®.

O corpo clínico conta ainda com nomes como Dra. Marina Queiroz (dermatologia estética e rejuvenescimento íntimo feminino), Dra. Ana Carolina Tardin (dermatologia capilar), Dr. Douglas Aires (cirurgia plástica corporal), Dra. Lívia Bandoni (cirurgia e transplante capilar) e Dr. Guilherme Cançado (angiologia e cirurgia vascular). Juntos, esses profissionais atuam de forma integrada, refletindo uma tendência de atendimento multidisciplinar.

A proposta de integração de áreas responde à busca crescente por soluções que não tratem apenas a queixa imediata, mas que considerem o paciente como um todo. Essa visão tem ganhado espaço em Minas, acompanhando mudanças culturais que aproximam a estética da saúde e da qualidade de vida.

Nos últimos anos, a procura por protocolos que aliam naturalidade, segurança e personalização se intensificou. A adesão de diferentes faixas etárias, o interesse de homens e mulheres e a diversidade de objetivos — de prevenção a intervenções mais avançadas — revelam o quanto o setor se consolidou como parte do cotidiano de muitos mineiros.

Com esse crescimento, Belo Horizonte reforça sua posição como referência em medicina estética, atraindo pacientes de todo o estado em busca de tratamentos cada vez mais especializados.

