Dormir bem é essencial para a saúde e a recarga das energias, e, como todo hábito, pode deixar reflexos na face. Isso porque, ao dormir com o rosto muito pressionado contra o travesseiro ou em posições que deixam a pele retorcida, acabam ficando marcas que podem se tornar fixas. São as chamadas “rugas do sono” ou “sleep lines”, em inglês.





As rugas de sono são causadas pela repetição constante de uma pressão física sobre a pele enquanto dormimos. As linhas resultantes de dormir demais costumam ser mais superficiais e surgem ao acordar, desaparecendo após algumas horas, já as advindas do processo de envelhecer são profundas e visíveis a qualquer momento do dia.





“Essas marcas tendem a se formar assimetricamente, aparecendo apenas em um lado do rosto. Já as rugas da idade surgem com a perda natural de colágeno e elastina, essenciais para a firmeza da pele. Com o tempo, essa degradação deixa e pela mais vulnerável a linhas finas, principalmente ao redor dos olhos e da boca”, esclarece o cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), Eduardo Sucupira.





O médico alerta ainda que as rugas de sono são sempre linhas verticais. No colo, por exemplo, acompanham o “V” do decote. Na testa, a mesma coisa. “Como este dormir amarrotado é um hábito diário, uma ruga mais fixa acaba se configurando, à medida que o indivíduo envelhece e não assume cuidados básicos com a pele, popularmente conhecido como skincare. O aparecimento destas rugas está também relacionada à perda de colágeno que ocorre durante o envelhecimento, pois essas áreas do corpo acabam ficando mais flácidas. Uma pele flácida é mais suscetível aos efeitos dos nossos hábitos”, explica.





É mais complexo remover ou atenuar uma marca fixa do que atuar na prevenção da flacidez da pele com cuidados rotineiros, evitando que as linhas indesejáveis surjam. Quando já estão formadas, as opções são os procedimentos em consultório, que vão tratar principalmente a flacidez e a hidratação cutânea.

“Os recursos mais comuns e mais efetivos são procedimentos como o uso de preenchedores à base de ácido hialurônico e bioestimuladores injetáveis para devolver o brilho e viço da pele e estímulo à produção de colágeno, assim como recursos físicos e químicos como radiofrequência miroagulhada, laser de CO2 fracionado, ultrassom micro/macrofocado e uso de regeneradores como a própria gordura corporal”, aconselha Eduardo Sucupira.





O médico lembra ainda sobre a qualidade de vida como um tópico preventivo contra rugas do sono e de envelhecimento. "Beber bastante água e dispor de uma alimentação saudável e equilibrada são sempre as melhores opções para uma pele saudável", recomenda.



