As rugas periorais, popularmente conhecidas como “código de barras”, costumam ser um indicativo bastante comum do envelhecimento. Localizadas ao redor da boca, essas ruguinhas são uma queixa frequente entre mulheres e homens, no entanto, tendem a ser mais notáveis nas mulheres devido a fatores anatômicos e estéticos.









O processo de envelhecimento é a principal causa do surgimento dos códigos de barras. À medida que envelhecemos, nossa pele naturalmente perde colágeno e elastina, duas proteínas essenciais que proporcionam firmeza e elasticidade. Com a diminuição dessas substâncias, a pele se torna mais fina e menos capaz de se recuperar de danos, levando à formação de rugas e linhas.





Algumas práticas contribuem para o aparecimento dessas linhas, como por exemplo, a exposição aos raios UV do sol é uma das principais causas de envelhecimento prematuro da pele. A radiação solar danifica as fibras de colágeno e elastina, acelerando o processo de formação de rugas. O uso inadequado de protetor solar, especialmente na região facial, pode aumentar significativamente o risco.





“Além de afetar a circulação sanguínea e a oxigenação da pele, fumar pode levar à formação de linhas devido à repetição dos movimentos labiais ao fumar. Fatores ambientais, como poluição e estresse, também podem impactar a saúde da pele, contribuindo para o envelhecimento precoce”,explica o cirurgião plástico Eduardo Sucupira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões .







O surgimento progressivo destas rugas perilabiais com a idade é inevitável, mas a boa notícia é que existem tratamentos para atrasar e minimizar o código de barras dos lábios. O peeling químicos, por exemplo, ajudam a esfoliar a pele e estimular a renovação celular. Já os preenchimentos com ácido hialurônico, podem suavizar as linhas; as terapias a laser podem estimular a produção de colágeno e melhorar a textura da pele; e a conhecida toxina botulínica pode relaxar os músculos ao redor da boca, reduzindo as linhas.







“Com cuidados adequados e tratamentos apropriados, é possível minimizar a aparência dessas linhas e manter uma pele mais saudável e rejuvenescida. Consultar um dermatologista pode ser um passo importante para entender as melhores opções de tratamento e prevenção para cada caso específico”, destaca Eduardo.

