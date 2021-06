Envelhecimento acelerado da pele

(foto: Pixabay)







O envelhecimento da pele é natural com o passar dos anos. Porém, alguns hábitos fazem com que isso ocorra mais rápido. E a alimentação saudável é importante para prevenir esse envelhecimento precoce, pois o consumo exagerado de açúcar afeta a produção de colágeno e a elasticidade da pele, e o consumo de frituras e alimentos gordurosos causa acnes. Além disso, beber água regularmente é fundamental para uma pele jovem e saudável. Ainda, a esfoliação é capaz de eliminar manchas, hidratar e deixar a pele uniforme, mas o excesso desse processo resseca a pele e a deixa exposta. Por isso, ela deve ser feita uma ou duas vezes na semana. Além disso, uma das causas mais comuns para o envelhecimento da pele é a falta de higienização. O uso de produtos certos para cada pele é aliado na prevenção de oleosidade e envelhecimento precoce.





















Como aplicar Feng Shui em casa

Para tornar os ambientes mais agradáveis, uma 'saída' é investir no feng shui, técnica chinesa de harmonização dos espaços. Para ajudar quem quer equilibrar a energia da casa, Karis Brito, consultora holística de organização e interiores do GetNinjas, fala mais sobre o feng shui. Confira:





» O que é: Trata-se de uma técnica chinesa de harmonização de espaços. Com o feng shui é possível identificar padrões vibratórios de energia por meio da leitura da planta-baixa e da observação e harmonizar os espaços, garantindo bem-estar e equilíbrio mental e espiritual.

» Benefícios: Ao harmonizar a energia do lar, os moradores podem ter benefícios como mais saúde, sucesso na carreira, prosperidade, mais criatividade e concentração, solucionar problemas de relacionamento, realização pessoal, foco e otimismo.

» No home office: A mesa deve ser posicionada de forma que a pessoa sentada veja quem está entrando no local, em posição de comando para que ela tome as rédeas da vida. É preciso evitar que o móvel fique de costas para a janela, posição desfavorável ao sucesso. Outra posição a ser evitada é a da mesa de frente para a porta de entrada, pois há muito desgaste de energia e a pessoa pode se sentir cansada e ter falta de foco e ânimo para trabalhar.

» O que evitar: Algumas organizações de móveis devem ser evitadas, como posicionar o sofá de costas para a porta de entrada ou sofá, cama e mesa de costas para a janela. Ainda segundo o feng shui, a cozinha e o fogão simbolizam prosperidade e, por isso, é preferível manter o espaço sempre limpo e evitar usar apenas uma das bocas do eletrodoméstico.





Rotina saudável de hidratação corporal

(foto: MCA três/Divulgação )



O brasileiro tem dado mais atenção ao autocuidado. Segundo dados da Mintel, as pessoas têm priorizado cuidados com a pele. O destaque é o uso do hidratante. O levantamento aponta que 56% dos entrevistados dizem seguir rotina de hidratação facial ou corporal nos últimos seis meses. Mas não é só o rosto que precisa de cuidados: tornar a hidratação corporal um hábito traz muitos benefícios. Uma pele hidratada é mais resistente a agressões que podem acontecer no dia a dia, como exposição ao sol ou vento frio. Além disso, os hidratantes corporais ajudam a manter o brilho e a elasticidade da pele, auxiliando na prevenção do ressecamento. Para incluir esse cuidado na rotina, é importante seguir alguns passos. O primeiro é preparar a pele. A dermatologista Camila Hofbauer explica que “a limpeza da pele ajuda a remover resíduos e tornar a hidratação profunda e efetiva”. Além disso, para ter todos os benefícios da hidratação é fundamental que o cuidado seja contínuo. “Isso vai desde a aplicação de cremes hidratantes corporais até o hábito de beber de dois a três litros de água por dia”, diz.













Hiperidrose

(foto: Pixabay)



A hiperidrose causa suor excessivo, fazendo com que a pessoa transpire mesmo em repouso. Pode decorrer de fatores emocionais, hereditários ou doenças e atingir diferentes regiões do corpo, como axilas, palmas das mãos, rosto, cabeça, plantas dos pés e virilha. “A sudorese é normal e ajuda a manter a temperatura. É normal suar quando está calor, durante a prática de atividades físicas ou em situações de raiva, nervosismo ou medo. A sudorese excessiva ocorre mesmo sem a presença desses fatores, porque as glândulas sudoríparas dos pacientes são hiperfuncionantes”, diz Antonio Rissoni Jr., cirurgião torácico do Consulta Aqui (Grupo HAS). O tratamento para essa condição depende do grau e/ou estágio da doença. São usados antitranspirantes, medicamentos e, em casos graves, a simpatectomia torácica endoscópica (STE), um método cirúrgico. “Trata-se de um procedimento em que o sinal de aviso ao corpo para suar excessivamente é ‘desligado’”, conta.

















Qualidade do sono do brasileiro

(foto: Pixabay)



Um estudo realizado pela Royal Philips aponta que 74% dos brasileiros enfrentam problemas de sono, sendo que 50% afirmam que a pandemia afetou a capacidade de dormir bem. Esses fatores, aliados à má alimentação, podem provocar uma piora na qualidade do sono, conforme análise da startup Vigilantes do Sono, que diz que consumir refeição pesada e ingerir cafeína e bebidas alcoólicas perto do horário de dormir aumenta o tempo que a pessoa passa na cama. Laura Castro, sócia e diretora de psicologia na Vigilantes do Sono, explica que “alimentos pesados e bebidas energéticas antes de dormir colocam o corpo em alerta, quando ele deveria adormecer. No caso da cafeína, ela atua como energizante e desregula o relógio biológico”, elucida. Ainda segundo Laura, a cafeína desestimula o sono. “Mas a cafeína nem sempre é a vilã do sono. Ela é importante no enfrentamento do jet-lag das viagens intercontinentais e aliada da restrição de sono”, explica. Já o álcool não é estimulante e, por isso, muitos têm o costume de beber para dormir. O problema é que há efeito rebote. O álcool desregula o sono.