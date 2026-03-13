Rotina de cuidados evita acne, manchas e envelhecimento precoce

Em meio à avalanche de produtos e promessas da indústria da beleza, uma dúvida comum entre os pacientes é: afinal, qual é a rotina básica de cuidados com a pele que realmente funciona? Para a dermatologista Caru Moreno, o segredo não está na quantidade de produtos, mas na constância de hábitos simples.

Segundo a especialista, uma rotina eficaz e realista se sustenta em três pilares essenciais: limpeza, hidratação e proteção solar. “Uma rotina básica de cuidados com a pele não precisa ser complicada. Quando a pessoa consegue manter os três passos todos os dias, ela já está fazendo muito pela saúde da pele”, conta a dermatologista.

Rotina ideal de cuidados com a pele

De acordo com a médica, o ideal é dividir os cuidados entre manhã e noite.

Pela manhã, o primeiro passo é lavar o rosto com um limpador adequado ao tipo de pele. Em seguida, deve-se aplicar um hidratante — mesmo pessoas com pele oleosa podem precisar de hidratação leve — e finalizar com protetor solar de amplo espectro, considerado um dos produtos mais importantes para prevenir manchas, envelhecimento precoce e danos causados pela radiação solar.

À noite, a recomendação é realizar uma limpeza cuidadosa para remover resíduos de protetor solar, poluição e maquiagem. Após a limpeza, o ideal é aplicar um hidratante com função reparadora, ajudando a pele no processo de recuperação durante o sono.

Caru ressalta que, em casos de maquiagem mais pesada ou protetores solares muito resistentes, pode ser necessário fazer a chamada limpeza em duas etapas, utilizando primeiro um produto removedor e depois o sabonete facial. “Isso garante a remoção completa das impurezas sem precisar esfregar a pele, o que pode causar irritação”, orienta.

Excesso de lavagem pode prejudicar a pele

Embora a limpeza seja fundamental, exagerar na frequência pode causar efeito contrário. Segundo a dermatologista, lavar o rosto muitas vezes ao longo do dia pode remover a barreira natural de proteção da pele, provocando ressecamento, sensibilidade e irritação.

“Em algumas pessoas ocorre o chamado efeito rebote: a pele passa a produzir ainda mais oleosidade para compensar essa agressão, o que pode piorar quadros de acne”, explica.

Para a maioria das pessoas, duas lavagens ao dia — pela manhã e à noite — são suficientes. Caso haja suor ao longo do dia, a recomendação é enxaguar o rosto apenas com água ou utilizar uma limpeza suave, evitando sabonetes agressivos.

Como escolher o sabonete ideal?

A escolha do sabonete facial deve levar em conta o tipo de pele e a tolerância individual.

Pessoas com pele oleosa ou acneica costumam se adaptar melhor a fórmulas em gel ou espuma, que ajudam a controlar a oleosidade sem deixar sensação de repuxamento

costumam se adaptar melhor a fórmulas em gel ou espuma, que ajudam a controlar a oleosidade sem deixar sensação de repuxamento Já quem tem pele seca deve optar por limpadores cremosos ou loções de limpeza mais suaves, capazes de higienizar sem retirar completamente a proteção natural da pele

Nos casos de pele sensível, rosácea ou dermatites, o ideal é priorizar produtos sem perfume e com menor potencial irritativo, além de evitar sabonetes com esfoliantes

Para quem tem pele mista, uma boa alternativa são limpadores equilibrados, capazes de controlar a oleosidade da zona T sem ressecar o restante do rosto

“A regra prática é simples: o sabonete ideal é aquele que limpa bem, sem arder e sem deixar a pele com sensação de repuxamento”, resume a especialista.

Por que não pode dormir de maquiagem?

Outro hábito que deve ser evitado é dormir de maquiagem. De acordo com a dermatologista, a prática pode favorecer a obstrução dos poros, aumentando o risco de cravos e espinhas.

Além disso, a maquiagem acumulada pode causar irritação, piorar quadros de sensibilidade e interferir na renovação natural da pele durante o sono, deixando o aspecto mais opaco e desidratado. Por isso, remover completamente maquiagem e protetor solar antes de dormir é uma etapa essencial na rotina de cuidados.

Cuidados devem começar cedo

De acordo com Caru, não existe uma idade única para iniciar os cuidados com a pele, mas quanto antes os hábitos saudáveis forem incorporados, melhor.

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Em crianças e adolescentes, normalmente basta manter uma limpeza suave e o uso de protetor solar

Na adolescência, quando surgem questões como acne e oleosidade, pode ser necessário adaptar os produtos

Na vida adulta, a fotoproteção diária continua sendo o cuidado mais importante, especialmente para prevenir manchas e o envelhecimento precoce

“O melhor momento para começar é quando a pessoa consegue manter uma rotina simples e consistente. Cuidar da pele não precisa ser complicado — o importante é ter regularidade”, afirma.