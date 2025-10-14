Assine
SAÚDE DA PELE

Pele lisa e uniforme: é possível fechar os poros? Isso é mesmo necessário?

Dermatologista explica o que funciona para diminuir o tamanho dos poros, mas questiona obsessão por pele irreal que só é vista em filtros de redes sociais

14/10/2025 17:00

Pele saudável não significa pele sem poros, mas sim uma pele bem cuidada, respeitando suas características naturais
Pele saudável não significa pele sem poros, mas sim uma pele bem cuidada, respeitando suas características naturais

A busca por uma pele lisa, uniforme e sem poros se tornou uma verdadeira obsessão no mundo da beleza. Redes sociais estão repletas de filtros que suavizam a textura do rosto, enquanto o mercado de skincare fatura bilhões com produtos e procedimentos que prometem “fechar” poros dilatados. Mas afinal: o que a ciência dermatológica realmente sabe sobre os poros? Eles podem – ou realmente precisam – ser fechados?

Segundo a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Paola Pomerantzeff, o primeiro ponto a se considerar para responder essas perguntas é entender algo simples: todo mundo tem poros.

“E eles são essenciais para a saúde da pele. Essas pequenas aberturas na superfície da pele permitem a saída de pelos finos e das secreções produzidas pelas glândulas sebáceas, que ajudam a manter a barreira cutânea protegida e hidratada. Não existe pele sem poros. O que vemos nas redes sociais são imagens editadas ou cobertas por maquiagem, não uma pele real,” explica a médica.

A dermatologista esclarece que o tamanho dos poros é determinado principalmente por fatores genéticos e pelo tipo de pele. “Pessoas com pele oleosa ou mista, por exemplo, tendem a ter poros naturalmente mais visíveis, especialmente na zona T (testa, nariz e queixo). Com o passar dos anos, a produção de colágeno diminui, a pele perde firmeza e os poros também podem parecer maiores por conta da flacidez cutânea. Isso significa que, muitas vezes, os poros não estão ‘abertos’ nem ‘dilatados’, mas apenas estão mais perceptíveis devido a alterações normais do envelhecimento ou às características naturais daquela pele”, diz a médica.

Mas quando realmente esse poro precisa ser tratado? “Muitas pessoas procuram consultórios preocupadas apenas com a estética, movidas por padrões irreais. No entanto, o tamanho do poro em si raramente representa um problema médico. Poros podem ser tratados quando estão obstruídos, formando cravos ou inflamações, como acne, ou quando a pele passa por mudanças que os deixam mais perceptíveis”, diz a especialista.

Quando existe indicação, os tratamentos recomendados são realizados em consultório e é necessário adaptar o skincare em casa. “Indicamos o uso regular de protetor solar, para evitar danos à estrutura da pele, e formulações tópicas com ativos como ácido retinóico e seus derivados que ajudam a regular a oleosidade e promover renovação celular”, explica.

“Em clínica, procedimentos dermatológicos como lasers, microagulhamento e radiofrequência estimulam o colágeno e melhoram a textura geral da pele. Mas a intenção não é fechar o poro, pois essa não é uma estrutura que pode ser eliminada. O objetivo é melhorar a uniformidade da pele e reduzir a aparência dessas aberturas”, completa a médica, lembrando que, mesmo com uso de tecnologias avançadas, é uma tarefa difícil ‘fechar poros’. "Portanto, cuidado com cremes que prometem esse ‘milagre em uma semana’”, comenta.

A dermatologista ressalta que receitas caseiras ou produtos inadequados em dicas na internet podem piorar a pele, ao promover irritação. “O gelo, as máscaras caseiras abrasivas e os esfoliantes agressivos não devem ser usados. Mesmo que consigam controlar a produção de sebo, sem a conduta adequada eles podem agravar ainda mais a queixa”, diz Paola.

A médica afirma que buscar tratamentos pode sim ajudar a deixar a pele mais uniforme. “Mas é importante lembrar que pele saudável não significa pele sem poros, mas sim uma pele bem cuidada, respeitando suas características naturais."

