Protetor solar facial: como escolher a melhor opção para cada tipo de pele

Com a crescente valorização das rotinas de skincare, aumentou também o consumo de produtos como séruns, tônicos e hidratantes. No entanto, o passo mais importante para a saúde da pele ainda é, muitas vezes, negligenciado: o uso diário do protetor solar. Independentemente da estação do ano ou das condições climáticas, a fotoproteção é essencial para prevenir danos causados pela radiação ultravioleta.

Segundo o Consenso Brasileiro de Fotoproteção, elaborado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a aplicação do protetor solar deve ser feita diariamente, inclusive em dias nublados ou chuvosos, já que os raios ultravioleta continuam atingindo a pele.

A recomendação é utilizar produtos com FPS 30 ou superior, sendo que, em casos de peles mais claras, sensíveis ou com maior exposição ao sol, o FPS 50 ou mais é indicado. O uso regular ajuda a prevenir queimaduras, manchas como o melasma, envelhecimento precoce e reduz o risco de câncer de pele.

Apesar dos benefícios amplamente comprovados, muitas pessoas ainda resistem ao uso contínuo do protetor solar facial, principalmente por conta da sensação de oleosidade, peso ou desconforto na pele. No entanto, esse incômodo pode ser evitado com a escolha do produto adequado para cada tipo de pele.

De acordo com a dermatologista Ana Carulina Moreno, a melhor opção é aquela que alia eficácia e conforto. “Um bom protetor solar é aquele que oferece alta proteção, tem uma textura agradável e permite o uso diário na quantidade correta. Quando o produto é compatível com o tipo de pele, a adesão à rotina se torna muito mais fácil”, explica.

Hoje, o mercado oferece diversas opções com texturas e formulações específicas, como versões em gel, sérum, fluido ou toque seco, que se adaptam às necessidades de cada pessoa.

Para peles oleosas, fórmulas oil-free e com efeito matte ajudam a controlar o brilho

Já peles secas se beneficiam de protetores com ativos hidratantes

Pessoas com pele sensível devem priorizar produtos com menor potencial irritativo

Quem apresenta tendência a manchas pode optar por versões com cor, que também ajudam a proteger contra a luz visível

Além da escolha adequada, é fundamental aplicar a quantidade correta e reaplicar o produto ao longo do dia, especialmente em casos de exposição prolongada ao sol, suor excessivo ou contato com água.

Mais do que um item estético, o protetor solar é uma medida essencial de saúde. Incorporá-lo à rotina diária é uma das formas mais eficazes de preservar a qualidade da pele ao longo do tempo e prevenir problemas dermatológicos futuros.