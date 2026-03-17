Skincare para festivais: como manter a pele glow e protegida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A temporada de festivais de música é uma prova de resistência para a pele, que enfrenta horas de calor, suor e maquiagem. Essa combinação pode resultar em aumento da oleosidade, irritações, poros obstruídos e até crises de acne.

Um estudo publicado no "Journal of Cosmetic Dermatology" mostrou que a exposição prolongada ao calor e ao suor pode alterar a barreira cutânea, favorecendo desconfortos. Mas, segundo a dermatologista Daniela Ribeiro, parceira da Cetaphill, os cuidados com a pele ajudam a curtir com segurança.

“Em festivais, a pele enfrenta uma combinação intensa de suor, atrito, maquiagem e exposição prolongada ao ambiente. O ideal é simplificar a rotina e focar em proteção, limpeza e reparação”, orienta.

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Antes do festival: menos é mais

A preparação começa com uma rotina prática. Faça uma limpeza suave e evite esfoliações no dia do evento. Dê preferência a séruns e hidratantes matificantes, em gel ou loção, que são mais confortáveis no calor. Complete com um protetor solar resistente ao suor.

“Na véspera, muita gente faz esfoliação pesada ou usa ácidos para ‘dar um glow’, mas isso pode aumentar o risco de irritação e sensibilidade”, alerta a dermatologista.

Durante o festival: proteção inteligente

Durante o evento, reaplique o protetor solar. Use lenços ou água micelar para remover o excesso de suor e oleosidade. O problema não é o suor, mas seu acúmulo com maquiagem e sujeira, que aumenta a chance de inflamações e espinhas.

Maquiagem sem causar acne

Para evitar acne e irritações, priorize produtos de maquiagem oil-free e não comedogênicos.

Depois do festival: limpeza e recuperação

Após o show, nunca durma com a pele suja. Remova a maquiagem e o protetor solar com água micelar, lave o rosto com um sabonete suave e finalize com um hidratante que contenha ativos calmantes, como pantenol e niacinamida.

“Depois de um dia intenso, a pele precisa se recuperar. O foco é fortalecer a barreira cutânea, acalmar a inflamação e evitar ácidos”, finaliza a médica. Se surgirem vermelhidão intensa, ardência persistente ou piora da acne, procure orientação dermatológica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.