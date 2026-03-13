Sol em excesso: como identificar e tratar a queimadura solar

A exposição prolongada ao sol faz parte da rotina de muitas pessoas, seja em viagens, trabalho ao ar livre ou momentos de lazer. No entanto, quando a pele recebe radiação ultravioleta em excesso, ocorre a queimadura solar, uma agressão direta às células cutâneas. Esse quadro não se relaciona apenas ao desconforto imediato. Além disso, especialistas em saúde alertam que episódios repetidos aumentam o risco de câncer de pele ao longo dos anos.

Dermatologistas explicam que a queimadura solar representa uma inflamação aguda causada principalmente pelos raios UVB. No entanto, os raios UVA também contribuem para danos mais profundos. Mesmo em dias nublados ou com vento, a radiação continua presente e atinge a pele de forma intensa. Isso ocorre especialmente em horários de maior incidência solar, entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Quais são os sintomas da queimadura solar?

Os sinais da queimadura solar costumam surgir algumas horas após a exposição excessiva. A pele tende a ficar vermelha, sensível ao toque e quente, com sensação de ardência. Em casos leves, esses sintomas se limitam à vermelhidão e ao desconforto localizado. Por outro lado, em situações mais intensas, aparecem bolhas, inchaço e dor mais forte, principalmente em áreas expostas como rosto, ombros, tronco e dorso dos pés.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, profissionais estimam que, nos últimos verões, cerca de 1 em cada 3 atendimentos dermatológicos de urgência em grandes centros urbanos se relaciona a queimaduras solares. Isso ocorre especialmente após ondas de calor e períodos de altas temperaturas. Crianças, idosos, pessoas de pele muito clara e indivíduos em uso de certos medicamentos fotossensibilizantes apresentam maior vulnerabilidade.

Algumas manifestações gerais também acompanham a queimadura solar moderada ou grave, como mal-estar, dor de cabeça, calafrios e cansaço intenso. Em situações mais avançadas, o organismo entra em um quadro semelhante ao de uma insolação, com risco de desidratação importante. Nessas situações, a observação cuidadosa dos sintomas ajuda a evitar complicações.

Cuidados imediatos: o que fazer ao perceber a queimadura solar?

Ao notar os primeiros sinais de pele queimada, especialistas orientam medidas simples que reduzem o dano. Em primeiro lugar, a pessoa deve interromper a exposição ao sol e buscar sombra ou ambiente interno. Em seguida, recomenda-se resfriar delicadamente a região afetada com água corrente em temperatura ambiente ou com compressas frias. No entanto, não se deve aplicar gelo direto sobre a pele.

A dermatologista fictícia Dra. Mariana Costa, consultada para esta reportagem, explica que o ideal envolve investir em hidratação intensiva. Segundo ela, produtos à base de aloe vera, pantenol ou hidratantes calmantes sem álcool ajudam a restaurar a barreira cutânea e aliviam a sensação de ardor. Ela acrescenta que a ingestão de água ao longo do dia se torna fundamental, pois o corpo perde líquido pelo calor e pela inflamação da pele.

Evitar romper bolhas; quando surgem, elas funcionam como proteção natural.

Não usar receitas caseiras agressivas, como vinagre, pasta de dente ou manteiga.

Preferir roupas leves e de algodão, que não friccionem a área queimada.

Suspender a exposição solar até a recuperação completa da pele afetada.

Profissionais de saúde podem indicar analgésicos comuns para alívio da dor, sempre com orientação adequada. Essa recomendação se torna ainda mais importante em crianças e pessoas com doenças pré-existentes. Além disso, compressas frias e hidratação constante costumam aumentar o conforto durante a recuperação.

Quais sinais de alerta exigem atendimento médico imediato?

Alguns sinais mostram que a queimadura solar ultrapassou o nível de simples desconforto e passou a representar risco maior. Nessas situações, especialistas recomendam buscar pronto-atendimento sem demora. Assim, a pessoa reduz a chance de complicações e recebe avaliação adequada.

Bolhas extensas que cobrem áreas grandes do corpo, como costas, tórax ou rosto. Dor intensa que não melhora com medidas simples ou que impede o sono. Febre alta, calafrios, confusão mental ou tontura persistente. Sinais de desidratação, como boca seca, pouca urina ou sonolência excessiva. Vômitos, náuseas fortes ou dificuldade para ingerir líquidos.

O dermatologista fictício Dr. Ricardo Lima ressalta que crianças pequenas e idosos exigem atenção redobrada. Nessas faixas etárias, a capacidade de regular a temperatura do corpo se mostra menor. Por isso, a queimadura solar se associa com mais facilidade a quadros de insolação e desidratação. Em alguns casos, a equipe médica precisa lançar mão de medicamentos específicos, curativos adequados e observação hospitalar.

Instituições de saúde compilam dados e mostram aumento de atendimentos por exposição solar excessiva em verões recentes no Brasil. Esse aumento aparece com maior frequência em dias de forte calor, sobretudo em regiões litorâneas e cidades com baixa oferta de áreas sombreadas. Esse cenário reforça a necessidade de prevenção constante e de campanhas educativas.

Como prevenir a queimadura solar no dia a dia?

A proteção contra os efeitos nocivos do sol depende de um conjunto de atitudes, e não apenas do uso de filtro solar. Especialistas recomendam organizar a rotina ao ar livre pensando na intensidade da radiação UV, que costuma ser maior entre 10h e 16h. Sempre que possível, a pessoa deve priorizar atividades físicas, esporte e lazer em horários de sol mais ameno. A seguir, veja algumas medidas consideradas essenciais.

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Protetor solar: usar FPS 30 ou maior, de amplo espectro (UVA/UVB), e reaplicar a cada 2 horas. Também é importante repetir a aplicação após suor intenso ou banhos.

usar FPS 30 ou maior, de amplo espectro (UVA/UVB), e reaplicar a cada 2 horas. Também é importante repetir a aplicação após suor intenso ou banhos. Quantidade correta: aplicar uma camada generosa, cobrindo bem rosto, orelhas, nuca, ombros, braços, pernas e pés.

aplicar uma camada generosa, cobrindo bem rosto, orelhas, nuca, ombros, braços, pernas e pés. Roupas e acessórios: preferir camisetas de manga, chapéus ou bonés de aba larga e óculos escuros com proteção UV.

preferir camisetas de manga, chapéus ou bonés de aba larga e óculos escuros com proteção UV. Sombras e barreiras físicas: utilizar guarda-sóis, tendas e buscar áreas arborizadas durante permanência prolongada ao ar livre.

utilizar guarda-sóis, tendas e buscar áreas arborizadas durante permanência prolongada ao ar livre. Crianças: manter bebês longe do sol direto e usar fotoprotetores específicos para o público infantil, conforme a faixa etária.

O cuidado com a pele ao longo de toda a vida, com a prevenção de queimaduras solares repetidas, aparece entre as formas mais eficazes de reduzir o risco de câncer de pele no futuro. A adoção de hábitos de proteção tende a ficar mais fácil quando se integra à rotina familiar e escolar. Dessa forma, crianças aprendem desde cedo que aproveitar o sol com responsabilidade representa parte importante da saúde geral.