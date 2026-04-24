BH: mulher é rendida com punhal e assaltada na rua Sapucaí

Um homem foi preso suspeito de assaltar uma mulher usando um punhal na esquina da Rua Sapucaí com a Avenida do Contorno, no Bairro Floresta, região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (22/4).

Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito abordou a vítima e roubou seus pertences mediante ameaça e violência. Durante a ação, a mulher sofreu uma lesão em um dos dedos.

A corporação foi acionada por testemunhas e iniciou rastreamento na região, conseguindo localizar o suspeito ainda nas proximidades, com a arma utilizada no crime.

Ele foi reconhecido pela vítima e por testemunhas e, em seguida, encaminhado à Polícia Civil.

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A mulher recebeu atendimento médico depois do ocorrido.