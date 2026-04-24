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PONTO TURÍSTICO

BH: mulher é rendida com punhal e assaltada na rua Sapucaí

Vítima ficou ferida na mão durante ação no Bairro Floresta, na capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/04/2026 06:17 - atualizado em 24/04/2026 08:06

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Lunetas na rua Sapucai recebem manutenção
O suspeito foi reconhecido pela vítima e por testemunhas e, em seguida, encaminhado à Polícia Civil crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil

Um homem foi preso suspeito de assaltar uma mulher usando um punhal na esquina da Rua Sapucaí com a Avenida do Contorno, no Bairro Floresta, região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (22/4).

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Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito abordou a vítima e roubou seus pertences mediante ameaça e violência. Durante a ação, a mulher sofreu uma lesão em um dos dedos.

A corporação foi acionada por testemunhas e iniciou rastreamento na região, conseguindo localizar o suspeito ainda nas proximidades, com a arma utilizada no crime.

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Ele foi reconhecido pela vítima e por testemunhas e, em seguida, encaminhado à Polícia Civil.

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A mulher recebeu atendimento médico depois do ocorrido.

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