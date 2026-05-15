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FOGO EM ÔNIBUS

Ônibus da linha Aeroporto pega fogo e interdita avenida na Pampulha

Incêndio atingiu parte interna do coletivo, acionando bombeiros na Avenida Dom Pedro I; ninguém ficou ferido

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
15/05/2026 18:18 - atualizado em 15/05/2026 18:28

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O fogo provocou danos parciais no ônibus, atingindo parte do teto interno, os bancos traseiros e o motor do veículo
O fogo provocou danos parciais no ônibus, atingindo parte do teto interno, os bancos traseiros e o motor do veículo crédito: Reprodução/CBMMG

Um ônibus da linha Aeroporto pegou fogo na manhã desta sexta-feira (15/5) na Avenida Dom Pedro I, na altura do número 2.092, no bairro Planalto, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O incêndio interditou uma faixa da via no sentido Centro, próximo à Avenida Presidente Antônio Carlos e à Estação Lagoa do Nado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista levava o coletivo para manutenção no momento do incidente e não havia passageiros. Ninguém ficou ferido.

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De acordo com os bombeiros, o acionamento da ocorrência ocorreu por volta das 10h55. As equipes atuaram rapidamente no combate às chamas e utilizaram cerca de 200 litros de água para conter o incêndio. A operação foi encerrada aproximadamente às 11h20.

O fogo provocou danos parciais ao ônibus, atingindo parte do teto interno, os bancos traseiros e o motor do veículo. A suspeita inicial é de que uma pane elétrica tenha causado o incêndio, mas as circunstâncias ainda serão apuradas.

A ocorrência causou lentidão no trânsito da região durante o trabalho das equipes de emergência. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o coletivo tomado pela fumaça às margens da avenida.

A BH Airport informou que o veículo seguia para manutenção quando o incêndio começou e destacou que equipes técnicas prestaram apoio no local.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

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