MG: ônibus pega fogo na MG-338 e passageiros são obrigados a desembarcar

Um ônibus pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (14/5) na rodovia MG-338, no município de Antônio Carlos, na região de São Sebastião de Campolide. O veículo transportava 15 passageiros no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. Equipes da Segunda Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Barbacena, município próximo ao local, atenderam a ocorrência. O fogo destruiu completamente o coletivo.



Segundo informações repassadas pelo motorista, o ônibus seguia por uma estrada vicinal de acesso a uma faculdade quando uma passageira percebeu fumaça saindo da roda dianteira do veículo e alertou o condutor. Diante da situação, o motorista estacionou o ônibus em local seguro, acionou o freio de estacionamento e abriu as portas para a retirada imediata dos passageiros.

Todos os ocupantes conseguiram desembarcar sem dificuldades e foram orientados a se afastarem da área. Após a evacuação, o motorista desligou a bateria geral do ônibus e utilizou extintores de incêndio para tentar conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Apesar da ação rápida, o fogo se espalhou pelo veículo e não pôde ser controlado. Os militares utilizaram cerca de três mil litros de água para combater o incêndio e realizar o rescaldo.

O ônibus ficou completamente destruído pelas chamas. O incêndio também causou danos à rede elétrica nas proximidades da rodovia. As causas do fogo não foram divulgadas.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice