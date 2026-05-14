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MG-338

MG: ônibus pega fogo na MG-338 e passageiros são obrigados a desembarcar

Incêndio começou após fumaça ser percebida na roda dianteira do veículo. Chamas destruíram completamente o coletivo e atingiram rede elétrica

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
14/05/2026 19:22

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O fogo destruiu completamente o coletivo
O fogo destruiu completamente um coletivo na cidade de Antônio Carlos crédito: Reprodução/CBMMG

Um ônibus pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (14/5) na rodovia MG-338, no município de Antônio Carlos, na região de São Sebastião de Campolide. O veículo transportava 15 passageiros no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. Equipes da Segunda Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Barbacena, município próximo ao local, atenderam a ocorrência. O fogo destruiu completamente o coletivo.

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Segundo informações repassadas pelo motorista, o ônibus seguia por uma estrada vicinal de acesso a uma faculdade quando uma passageira percebeu fumaça saindo da roda dianteira do veículo e alertou o condutor. Diante da situação, o motorista estacionou o ônibus em local seguro, acionou o freio de estacionamento e abriu as portas para a retirada imediata dos passageiros.

Todos os ocupantes conseguiram desembarcar sem dificuldades e foram orientados a se afastarem da área. Após a evacuação, o motorista desligou a bateria geral do ônibus e utilizou extintores de incêndio para tentar conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Apesar da ação rápida, o fogo se espalhou pelo veículo e não pôde ser controlado. Os militares utilizaram cerca de três mil litros de água para combater o incêndio e realizar o rescaldo.

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O ônibus ficou completamente destruído pelas chamas. O incêndio também causou danos à rede elétrica nas proximidades da rodovia. As causas do fogo não foram divulgadas. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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