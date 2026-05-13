Jovem é preso suspeito de chantagear crianças e incentivar automutilação

Um homem de 22 anos suspeito de aliciar menores pela internet foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (13/5), durante uma operação em Janaúba (MG), no Norte do estado.

A mobilização nacional é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como foco o combate à violência contra crianças e adolescentes.

Segundo a PF, o investigado estabelecia vínculos emocionais com crianças e adolescentes para obter imagens íntimas das vítimas. Depois, utilizava manipulação psicológica e ameaças para continuar explorando os menores.

As investigações da Operação Caminhos Seguros apontam ainda que ele incentivava práticas de automutilação. A prática criminosa é conhecida como “grooming”.

Durante a operação, o suspeito foi preso em flagrante por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. De acordo com a Polícia Federal, entre agosto e outubro de 2025, o investigado teria armazenado e compartilhado 341 fotos e vídeos envolvendo pelo menos 21 vítimas menores de idade em diferentes estados do país.

Em fevereiro deste ano, uma adolescente de 14 anos também foi identificada como possível vítima do suspeito, após ter sido induzida a compartilhar imagens íntimas.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares e outros dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica.

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O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil, induzimento à automutilação e estupro de vulnerável, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.