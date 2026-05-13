Assine
overlay
Início Gerais
MENORES DE IDADE

Jovem é preso suspeito de chantagear crianças e incentivar automutilação

Investigado armazenava centenas de arquivos e fez vítimas em diversos estados

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/05/2026 08:41

compartilhe

SIGA
×
O investigado teria armazenado e compartilhado 341 fotos e vídeos envolvendo pelo menos 21 vítimas menores de idade
O investigado teria armazenado e compartilhado 341 fotos e vídeos envolvendo pelo menos 21 vítimas menores de idade crédito: Polícia Federal/Divulgação

Um homem de 22 anos suspeito de aliciar menores pela internet foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (13/5), durante uma operação em Janaúba (MG), no Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mobilização nacional é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como foco o combate à violência contra crianças e adolescentes.

Segundo a PF, o investigado estabelecia vínculos emocionais com crianças e adolescentes para obter imagens íntimas das vítimas. Depois, utilizava manipulação psicológica e ameaças para continuar explorando os menores.

Leia Mais

As investigações da Operação Caminhos Seguros apontam ainda que ele incentivava práticas de automutilação. A prática criminosa é conhecida como “grooming”.

Durante a operação, o suspeito foi preso em flagrante por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. De acordo com a Polícia Federal, entre agosto e outubro de 2025, o investigado teria armazenado e compartilhado 341 fotos e vídeos envolvendo pelo menos 21 vítimas menores de idade em diferentes estados do país.

Em fevereiro deste ano, uma adolescente de 14 anos também foi identificada como possível vítima do suspeito, após ter sido induzida a compartilhar imagens íntimas.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares e outros dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil, induzimento à automutilação e estupro de vulnerável, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tópicos relacionados:

abuso-sexual automutilacao minas-gerais policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay