Ataques com fogos de artifício na Pampulha: polícia identifica adolescente
Dois episódios, com características semelhantes, foram registrados em abril e maio
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BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil diz que um adolescente de 15 anos foi identificado como o suspeito de ao menos dois ataques com fogos de artifício atirados na direção de atletas na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte.
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A corporação afirmou que identificou o veículo usado na ação e localizou o proprietário do automóvel. Segundo a polícia, ele teria relatado que o carro era conduzido por um parente adolescente. A polícia disse que o suspeito de 15 anos foi levado à delegacia e ouvido acompanhado de seu representante legal.
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O caso foi encaminhado à Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, responsável pela apuração de atos infracionais, para dar continuidade às investigações. A polícia não disse se o adulto proprietário do veículo pode ser responsabilizado.
Ataques semelhantes
Dois episódios de ataques, com características semelhantes, foram registrados nos dias 28 de abril e 2 de maio na orla da Pampulha, um dos locais mais utilizados para a prática de corrida na capital mineira.
A primeira ocorrência foi registrada às 5h40, quando cerca de 30 pessoas estavam reunidas para um treino na orla. Eles afirmaram aos policiais que um veículo parou ao lado deles e o motorista soltou os fogos na direção do grupo.
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Um dos atletas chegou a ser atingido nas costas, mas não se feriu, conforme o boletim de ocorrência.
O segundo caso envolveu um ciclista que trabalha com filmagens dos corredores e ocorreu às 5h39, conforme o registro do circuito de segurança de uma residência.
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Thales Generoso afirmou à reportagem que seguia de bicicleta para gravar um atleta quando o veículo entrou pela contramão e o motorista apontou o foguete na direção do seu rosto. "Fiquei absolutamente congelado, traumatizado. Por sorte, o foguete estourou um pouco depois que eu tinha passado, mas passou de raspão, muito perto de mim", disse Thales.