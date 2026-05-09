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ACIDENTE

MG: caminhão bate contra serraria e motorista morre

O caminhão estava vazio e o acidente não deixou outras vítimas

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
09/05/2026 19:01

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O motorista de um caminhão, de 54 anos, morreu após o veículo colidir contra uma serraria na Avenida Padre Lourenço da Costa, Bairro Morro Grande, em Itajubá, no Sul de Minas
O condutor do veículo sofreu um quadro de parada cardiorrespiratória traumática crédito: Divulgação CBMMG

O motorista de um caminhão, de 54 anos, morreu após o veículo colidir contra uma serraria na Avenida Padre Lourenço da Costa, Bairro Morro Grande, em Itajubá (MG), na Região Sul, na manhã deste sábado (9/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão estava vazio e não houve outras vítimas. 

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Segundo a corporação, o condutor do veículo teve o óbito constatado no local pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ter sofrido um quadro de parada cardiorrespiratória traumática. O corpo não precisou ser desencarcerado da cabine do caminhão.

O CBMMG informou que não houve feridos, apenas danos materiais ao imóvel atingido. 

O motorista de um caminhão, de 54 anos, morreu após o veículo colidir contra uma serraria na Avenida Padre Lourenço da Costa, Bairro Morro Grande, em Itajubá, no Sul de Minas
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão estava vazio e não teve outras vítimas Divulgação CBMMG

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Conforme o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) compareceu ao local e ficou responsável pelo veículo envolvido, assim como a chegada da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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