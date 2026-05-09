Acidente entre caminhão e ônibus na BR-040 deixa oito feridos
Colisão ocorreu na altura do km 481, próximo ao Restaurante Engenho e à fábrica da Trevinho, em Sete Lagoas
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Um acidente entre um ônibus intermunicipal e um caminhão deixou oito pessoas feridas na manhã deste sábado (9/5), na BR-040, sentido Sete Lagoas, na Região Central de Minas. A batida ocorreu na altura do km 481, próximo ao Restaurante Engenho e à fábrica da Trevinho.
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Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o coletivo seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um caminhão. O chamado foi registrado por volta das 10h.
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O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelas equipes de resgate. Apesar da dinâmica do acidente, ele apresentava apenas dores nos pés. Após ser retirado, o condutor foi encaminhado para uma ambulância da concessionária Via Cristais, onde passou por avaliação médica, antes de ser levado ao Hospital Municipal de Sete Lagoas.
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Outras sete pessoas, todas ocupantes do coletivo, tiveram ferimentos leves. Elas também foram atendidas e conduzidas pela concessionária à unidade hospitalar.
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A ocorrência mobilizou equipes dos bombeiros, Via Cristais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A pista ficou bloqueada no sentido do acidente, provocando congestionamento na região, que, segundo a concessionária, segue agora sem interdição e com fluxo livre.