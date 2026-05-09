Acidente entre caminhão e ônibus na BR-040 deixa oito feridos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um acidente entre um ônibus intermunicipal e um caminhão deixou oito pessoas feridas na manhã deste sábado (9/5), na BR-040, sentido Sete Lagoas, na Região Central de Minas. A batida ocorreu na altura do km 481, próximo ao Restaurante Engenho e à fábrica da Trevinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o coletivo seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um caminhão. O chamado foi registrado por volta das 10h.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelas equipes de resgate. Apesar da dinâmica do acidente, ele apresentava apenas dores nos pés. Após ser retirado, o condutor foi encaminhado para uma ambulância da concessionária Via Cristais, onde passou por avaliação médica, antes de ser levado ao Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Outras sete pessoas, todas ocupantes do coletivo, tiveram ferimentos leves. Elas também foram atendidas e conduzidas pela concessionária à unidade hospitalar.

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A ocorrência mobilizou equipes dos bombeiros, Via Cristais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A pista ficou bloqueada no sentido do acidente, provocando congestionamento na região, que, segundo a concessionária, segue agora sem interdição e com fluxo livre.