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DEITADO NA PARTE SECA

BH: motociclista morre ao cair no Rio Arrudas após acidente; veja o caso

Ocorrência foi registrada na Avenida dos Andradas, altura do Bairro Santa Efigênia, região Leste de Belo Horizonte

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/05/2026 10:40 - atualizado em 09/05/2026 10:52

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Motociclista se acidentou na avenida dos Andradas
Motociclista se acidentou na avenida dos Andradas crédito: Google StreetView

Um homem, de 23 anos, acabou dentro do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, após se acidentar na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado. A vítima morreu no local.

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De acordo com a corporação, uma testemunha acionou os militares e relatou a presença de um homem deitado na parte seca do concreto dentro do curso do rio. Segundo o relato, ele estaria desfalecendo.

Os bombeiros informaram que o local inicial da queda foi próximo à Avenida do Contorno e à Faculdade Santa Casa. No entanto, o homem acabou sendo carregado pela correnteza até um ponto em frente à uma igreja evangélica e à linha do trem Esplanada/Pompeia.

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Os bombeiros conseguiram localizá-lo e constataram que o motociclista, que não era proprietário da moto, estava com um quadro de parada cardiorrespiratória. 

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O Samu foi acionado, mas, mesmo com as intervenções médicas, a equipe constatou a morte do jovem no local. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada. A motocicleta será removida. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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