Motorista bêbado cai com carro dentro do Ribeirão Arrudas, em BH
Veículo ficou preso próximo ao Viaduto Caetano Furquim; condutor apresentava sinais de embriaguez
Um carro caiu no Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quinta-feira (22/1), por volta de 1h40. O acidente ocorreu na altura do cruzamento da Avenida dos Andradas com a Avenida Itaituba, no Bairro Esplanada, na Região Leste.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por um pedestre, que relatou ter visto um veículo descendo pelo leito do ribeirão, no sentido da Avenida General Carneiro. No momento do acidente, o nível da água estava elevado, próximo da capacidade máxima do canal.
O automóvel acabou ficando preso nas proximidades do Viaduto Caetano Furquim. O motorista foi localizado consciente, mas apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter consumido bebida alcoólica.
Ele recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao Hospital João XXIII. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.