Homem morre ao cair no Ribeirão Arrudas, em BH
Bombeiros tentaram o resgate da vítima, mas a morte foi constatada no hospital. Militares também foram encaminhados ao atendimento pelo contato com a água
Um homem, de identidade não divulgada, morreu ao cair no Ribeirão Arrudas, na altura do número 1.060 da Avenida dos Andradas, no Centro de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15/2).
De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar (CBMMG), a vítima caiu e foi arrastada pelas águas. Os militares montaram uma rota para resgatar a vítima, que foi levada em direção ao Shopping Boulevard.
Os bombeiros resgataram o homem e o encaminharam para o Hospital João XXIII, na área hospitalar de BH, onde a morte foi constatada. Já os militares se deslocaram para o Hospital da Polícia Militar para medidas de profilaxia devido ao contato com a água do ribeirão.