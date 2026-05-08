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REGIÃO CENTRO-SUL

BH: semáforos inteligentes que priorizam fluxo de ônibus entram em operação

Equipamentos integram projeto-piloto da prefeitura e foram instalados inicialmente no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/05/2026 20:28 - atualizado em 08/05/2026 20:32

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Câmeras instaladas nas ruas Niquelina e Domingos Vieira fazem parte do sistema de semáforos inteligentes
Câmeras instaladas nas ruas Niquelina e Domingos Vieira fazem parte do sistema de semáforos inteligentes crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Os chamados semáforos inteligentes, que priorizam o transporte coletivo, começaram a operar nesta sexta-feira (8/5) em Belo Horizonte. Ao todo, são nove equipamentos: seis na Rua Niquelina e três na Rua Domingos Vieira, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital.

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Conforme reportagem publicada em 24 de abril, o Estado de Minas percorreu essas vias e identificou câmeras instaladas nos cruzamentos. Atualmente, quem frequenta a região classifica o trânsito como “caótico”.

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Os semáforos integram um projeto-piloto da PBH. Segundo o Executivo, os locais escolhidos são vias de grande fluxo de ônibus e importantes conexões entre a Região Leste e o Hipercentro.

A tecnologia funciona por meio da leitura de placas de ônibus previamente cadastradas. A partir dessa identificação, o sistema ajusta automaticamente a programação dos semáforos, podendo ampliar o tempo de sinal verde ou antecipar a abertura para favorecer a passagem dos coletivos.

Quanto custou?

A empresa contratada para prestar o serviço de instalação e manutenção dos equipamentos é a Digicon, que fornece tecnologia de controle de trânsito para BH por meio da BHTrans desde os anos 1990. De acordo com o contrato assinado em dezembro de 2025, foram adquiridos dez kits de detecção com duas câmeras - sendo um de backup -, no valor de R$ 46.245,00 cada, e nove controladores eletrônicos de tráfego modelo CD 300 FIT, de R$ 35.590,00 cada.

Também foram contratados o serviço de instalação completa (R$ 194.342,50); configuração, start up e treinamento operacional por 30 dias (R$ 85.680,00); além de hospedagem, backup, suporte técnico remoto e conectividade por fibra óptica por 12 meses (R$ 15.876,00). O contrato tem validade inicial de um ano, com término em 2 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogado por até dez anos. Com isso, o custo total do investimento é de pouco mais de R$ 1,07 milhão.

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Saiba onde estão os semáforos inteligentes

- Rua Niquelina x Rua Juramento x Rua Fluorina

- Rua Niquelina x Rua Cel. Otávio Diniz

- Rua Niquelina x Avenida Mem de Sá

- Rua Niquelina x Rua Frutal

- Rua Niquelina x Rua Santa Luzia

- Rua Niquelina x Rua Tenente Anastácio de Moura

- Rua Domingos Vieira x Rua Manaus

- Rua Domingos Vieira x Rua Grão Pará

- Rua Domingos Vieira x Rua Maranhão

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