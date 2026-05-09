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ABORDAGEM NA ESTRADA

PRF apreende armas em caminhonete na BR-040, na Grande BH; veja detalhes

Um homem, de 43 anos, condutor do veículo, foi preso em flagrante em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/05/2026 08:24

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PRF apreende diversas armas de fogo dentro de caminhonete na BR-040 em Nova Lima (MG)
PRF apreende diversas armas de fogo dentro de caminhonete na BR-040 em Nova Lima (MG) crédito: PRF

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante nessa sexta-feira (8/5), durante uma fiscalização na altura do Km 555 da BR-040, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De acordo com a corporação, a abordagem ao veículo se deu quando os agentes notaram a placa traseira parcialmente encoberta por um reboque acoplado a caminhonete. Momento também em que, os policiais constataram ainda que o automóvel estava com o licenciamento vencido desde 2021.

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Nos trabalhos de rotina, os agentes avistaram o cabo de uma arma longa no interior do veículo. Ao ser questionado, o condutor confirmou se tratar de uma escopeta.

Além dessa arma, ainda localizaram 1 pistola calibre .380; 1 revólver calibre 38; 1 garrucha; 6 munições intactas calibre 38; e 1 simulacro de arma de fogo.

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O suspeito, preso em flagrante por porte ilegal de armamentos, foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a Depol de Nova Lima (MG), para as providências cabíveis.

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