PRF apreende armas em caminhonete na BR-040, na Grande BH; veja detalhes

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante nessa sexta-feira (8/5), durante uma fiscalização na altura do Km 555 da BR-040, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, a abordagem ao veículo se deu quando os agentes notaram a placa traseira parcialmente encoberta por um reboque acoplado a caminhonete. Momento também em que, os policiais constataram ainda que o automóvel estava com o licenciamento vencido desde 2021.

Nos trabalhos de rotina, os agentes avistaram o cabo de uma arma longa no interior do veículo. Ao ser questionado, o condutor confirmou se tratar de uma escopeta.

Além dessa arma, ainda localizaram 1 pistola calibre .380; 1 revólver calibre 38; 1 garrucha; 6 munições intactas calibre 38; e 1 simulacro de arma de fogo.

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O suspeito, preso em flagrante por porte ilegal de armamentos, foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a Depol de Nova Lima (MG), para as providências cabíveis.