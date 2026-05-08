PRF apreende droga escondida em pneus de caminhão na BR-365

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 59kg de cocaína e 30kg de crack durante uma ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa quinta-feira (7/5), na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Dois homens foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A PRF foi acionada após receber uma denúncia de que um caminhão estaria transportando drogas. Os policiais fizeram rondas e localizaram um caminhão na altura do Km 430. No veículo estavam dois ocupantes, o condutor, de 33 anos, e um passageiro, de 21.

Durante a abordagem, os agentes perceberam comportamento suspeito dos homens. Segundo a corporação, eles apresentavam nervosismo excessivo, mãos trêmulas, respostas contraditórias e não conseguiam fornecer informações básicas sobre a viagem.

Os policiais identificaram sinais de possível manipulação nos pneus suspensos do veículo, o que levantou suspeitas. Uma equipe especializada no uso de cães farejadores foi acionada. Um dos animais conseguiu indicar a presença das drogas dentro dos pneus.

Após a abertura dos equipamentos, os policiais encontraram escondidos 55 tabletes de cloridrato de cocaína e 28 tabletes de crack, totalizando cerca de 59kg de cocaína e 30kg de crack.

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Os dois homens informaram que haviam recebido o caminhão no estado do Paraná e que o destino da carga seria a cidade de Montes Claros (MG). Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia em Patos de Minas.