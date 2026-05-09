Previsão do tempo: veja se chove em BH e Minas neste sábado (9/5)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A previsão do tempo para este sábado (9/5) indica céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte (MG), mas também chance de chuvisco em algumas regiões do estado. A temperatura mínima foi de 15,8 °C na capital mineira.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu com poucas nuvens. A temperatura máxima prevista é 29ºC, com umidade relativa do ar em torno de 35% nas horas em que o sol fica mais aparente. Sem expectativa de chuva na cidade.

Já em Minas Gerais, pode haver registro de pancadas fracas e isoladas nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. No restante do estado, a previsão é de apenas variação da nebulosidade, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem variar entre 12ºC e 33ºC.

No domingo (10/5), a expectativa do instituto é que uma frente fria avance e aumente as nuvens carregadas. A condição deve provocar chuvas rápidas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul do estado.

Atrás dessa frente fria, uma massa de ar gelado chega ao território mineiro, provocando o declínio da temperatura no Centro-Sul e Oeste de Minas já no início da semana. Na capital mineira, o Inmet prevê um declínio dos termômetros na ordem de 3ºC a 5ºC.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,8 °C, às 6h45.

Centro Sul: 17,1 °C, às 6h20.

Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 8,6 °C, às 6h.

Pampulha: 17,5 °C, com sensação térmica de 19,2 °C, às 5h.

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Venda Nova: 16,4 °C, às 4h15.