Alerta de vendaval mais que dobra e atinge 135 cidades de Minas
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) passou de 50 para 135 municípios mineiros e prevê rajadas de vento de até 60 km/h nesta sexta-feira (8/5)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o alerta de vendaval em Minas Gerais e mais que dobrou o número de cidades incluídas no aviso. O comunicado, que antes abrangia 50 municípios, agora alcança 135 cidades das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sudoeste e Sul do estado. O alerta de “perigo potencial” começa ao 12h e segue válido até as 23h59 desta sexta-feira (8/5), devido à previsão de rajadas de vento que podem alcançar até 60 km/h.
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De acordo com o Inmet, o vendaval pode provocar queda de galhos de árvores e pequenos transtornos, embora o risco seja considerado baixo. Apesar disso, o órgão orienta atenção redobrada durante o período do alerta.
Entre as recomendações, o instituto orienta que as pessoas não procurem abrigo debaixo de árvores durante os ventos fortes, devido ao risco de quedas e de descargas elétricas. Outra recomendação é não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
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Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Frente fria avança
A rápida formação de um ciclone extratropical no litoral do Sul do país e formação de uma frente fria deve provocar ventos fortes, queda de temperatura e possibilidade de chuva em Minas Gerais ao longo do fim de semana e início da próxima semana. Segundo o meteorologista do Inmet, Lizandro Gemiacki, os efeitos começam nesta sexta (8/5), e atingem principalmente o Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Região Central do estado.
De acordo com o meteorologista, a frente fria será responsável por intensificar os ventos antes, durante e depois da passagem do sistema de baixa pressão atmosférica. “A gente vai ter essa condição de um tempo mais ventoso desde amanhã até, pelo menos, segunda-feira. Conforme a frente vai avançando ela vai provando essa condição de ventos mais intensos”, explicou Lizandro.
As rajadas podem chegar a 60 km/h em algumas cidades, especialmente nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado.
O avanço da frente fria também deve provocar mudanças nas temperaturas em diversas regiões do estado. Inicialmente, a queda será percebida nas temperaturas máximas, principalmente a partir de segunda-feira (11/5). No domingo (10/5), os efeitos ainda devem ficar mais concentrados no Triângulo e Sul de Minas.
Ainda segundo Lizandro, a partir de segunda-feira o resfriamento avança para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Região Central. No Sul de Minas, a redução nas temperaturas pode variar entre 5°C e 8°C, e na Grande BH, a queda prevista é de 4°C a 7°C ao longo do início da próxima semana.
Na capital mineira, a previsão indica mudança significativa no tempo em poucos dias. A temperatura máxima, que deve chegar aos 30°C no domingo, pode cair para cerca de 26°C na segunda-feira. Além do frio mais intenso, o vento deve aumentar a sensação térmica de queda de temperatura.
O meteorologista também destacou a possibilidade de chuvas rápidas no domingo e na segunda. Apesar de algumas pancadas poderem ocorrer com maior intensidade em pontos isolados, a tendência é de precipitações de curta duração e sem grandes acumulados.
A partir de terça-feira (12/5), a previsão é de que um sistema de alta pressão volte a atuar sobre Minas Gerais, favorecendo o tempo mais estável. Com isso, o céu deve ficar mais aberto e as temperaturas mínimas passam a cair durante as manhãs, enquanto as máximas permanecem mais amenas ao longo do dia.
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Cidades sob alerta de Ventania
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- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos