Ciclone vai atingir Minas nos próximos dias? Confira a previsão

Os belo-horizontinos podem se preparar para uma mudança no tempo nos próximos dias. Uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical na costa da Argentina deve provocar aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva isolada, ventos fortes e queda nas temperaturas em Belo Horizonte e em parte de Minas Gerais, principalmente no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Apesar da preocupação causada pelo termo “ciclone bomba”, o ciclone não vai atingir Minas Gerais diretamente. Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema permanecerá sobre o oceano, enquanto a frente fria associada a ele avança pelo interior do país. “O ciclone vai embora para o oceano. O que atinge Minas é a frente fria associada a ele”, explicou.

O sistema deverá ter características explosivas, formando o chamado “ciclone bomba”. Essa designação técnica acontece quando a pressão atmosférica no centro do ciclone cai pelo menos 24 hectopascais (hPa) em um período de 24 horas.

“Esse ciclone vai se desenvolver rapidamente. O nome ‘ciclone bomba’ assusta um pouco, mas significa que haverá uma queda muito rápida da pressão atmosférica”, afirmou o meteorologista.

A frente fria começa a se formar no Rio Grande do Sul e avança pelos estados do Sul e Sudeste antes de chegar a Minas Gerais entre domingo e segunda-feira. O sistema deve passar por Paraná e São Paulo até alcançar o território mineiro entre a tarde e a noite de domingo.

De acordo com o especialista, a atuação da frente fria deve provocar ventos fortes, principalmente no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, já no domingo, além de possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em algumas cidades.

Em Belo Horizonte, a segunda-feira deve concentrar os principais efeitos do sistema, com aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva isolada e rajadas de vento ao longo do dia.

Temperaturas vão cair em BH

Além do aumento da nebulosidade, a capital mineira deve registrar queda nas temperaturas máximas logo no início da próxima semana. Segundo o meteorologista, no domingo os termômetros ainda devem marcar temperaturas próximas de 30°C em Belo Horizonte, mas na segunda-feira a máxima já deve cair para cerca de 26°C, devido à atuação da frente fria associada ao ciclone extratropical.

O especialista explica que a massa de ar frio deve avançar de forma mais lenta sobre Minas Gerais e não terá grande penetração pelo interior do continente, mas será suficiente para provocar redução das temperaturas mínimas entre terça e quarta-feira, especialmente no Sul de Minas, Zona da Mata e Região Metropolitana da capital.

Na Grande BH, a expectativa é de queda entre 3°C e 5°C nas temperaturas ao longo da semana. A previsão também indica céu mais nublado, ventos persistentes e sensação de frio mais intensa durante as manhãs e noites.

Segundo Lizandro, a tendência é de que o tempo permaneça mais frio durante boa parte da semana, já que a massa de ar associada ao sistema deve perder força apenas de forma gradual. Com isso, o aquecimento deve ocorrer lentamente apenas próximo ao próximo fim de semana.

Ventos podem chegar a 80 km/h

Outro destaque da previsão são os ventos fortes previstos para os próximos dias. As rajadas podem atingir entre 60 km/h e 80 km/h em algumas regiões mineiras. “A situação dos ventos é especial porque podem ocorrer rajadas muito fortes mesmo sem estar chovendo”, alertou o meteorologista.

O mais comum é que rajadas intensas aconteçam durante temporais, provocadas por nuvens do tipo cumulonimbus ou por linhas de instabilidade, fenômeno caracterizado pelo deslocamento alinhado de várias nuvens de tempestade ao mesmo tempo. Essas linhas podem provocar a chamada “frente de rajada”.

De acordo com a escala Beaufort, rajadas entre 60 km/h e 80 km/h podem causar destelhamentos, queda de galhos de árvores de médio porte, derrubar arbustos e balançar placas de publicidade.

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Segundo Lizandro, os ventos mais fortes devem ocorrer entre domingo e terça-feira. “No Sul de Minas e no Triângulo, o vento forte começa já no domingo. Em Belo Horizonte, a segunda-feira tende a ser o dia mais nublado e com mais rajadas de vento. Na terça ainda deve ventar bastante e depois o vento diminui, ficando mais o frio”, concluiu.