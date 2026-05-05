BH: escolas municipais se antecipam ao frio e garantem agasalhos aos alunos

As temperaturas aos poucos começam a cair em Belo Horizonte, e as 580 escolas municipais da capital organizaram a distribuição de kits de uniforme de inverno entre todos os 180 mil alunos matriculados na rede, que receberam calça comprida e jaqueta. As peças completam o guarda-roupa escolar: no início do ano letivo, os alunos já tinham recebido o kit de verão, com camisa de manga curta, bermuda e short-saia.



“A blusa é muito boa, vai proteger as crianças do frio. Parece que eles estão até prevendo a temperatura que vai fazer”, brinca a doméstica Silvia Regina da Silva Neves, de 43 anos, que elogiou a qualidade das peças entregues à filha Alexia Rosa da Silva Neves, de 10, estudante da Escola Municipal Senador Levindo Lopes, no Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital.

A operação para distribuição do total de 1,5 milhão de peças ao longo do ano envolveu o mapeamento prévio de cada escola, levantamento do número de alunos por turma e faixa etária e separação dos kits por tamanho – que variam conforme a etapa de ensino, do infantil ao fundamental. O volume de uniformes dá a dimensão do alcance do programa em uma das maiores redes municipais de ensino do país.

O kit de uniforme de inverno é composto por jaqueta e calça comprida Divulgação

Em algumas unidades, os kits foram entregues em sala de aula, pelos próprios professores. Em outras, os estudantes foram chamados por turma ao pátio ou à secretaria para retirar os itens. O modelo descentralizado permite que a distribuição respeite a dinâmica de cada escola, evitando aglomerações e garantindo que o processo não prejudique a rotina pedagógica.



Para muitas famílias, o kit representa um alívio concreto no orçamento. Um conjunto de inverno infantil – calça e jaqueta de qualidade – pode custar entre R$ 80 e R$ 150 no varejo, dependendo da marca e do material. Multiplicado por dois ou três filhos em idade escolar, o gasto pode se tornar um obstáculo real à frequência regular às aulas.



Mãe da pequena Giovana Vieira, estudante também da escola na Serra, a dona de casa Keila Cristina Vieira, de 27 anos, destaca o valor social da entrega dos materiais para os estudantes da instituição. “Acho importante. Muita gente não tem condições de comprar roupas, por isso essa entrega de uniformes escolares ajuda bastante”, diz.

"Acho importante. Muita gente não tem condições de comprar roupas, por isso essa entrega de uniformes escolares ajuda bastante", frisou a dona de casa Keila Cristina Vieira, mãe de Giovana Marcos Vieira/EM/D.A Press

PAPEL SOCIAL

Há também um efeito menos óbvio, mas amplamente observado por educadores: o uniforme contribui para a redução das desigualdades visíveis dentro da sala de aula. Quando todos os alunos usam as mesmas peças, diminuem as marcas simbólicas que distinguem quem pode comprar roupas novas de quem não pode. Esse nivelamento tem impacto direto na autoestima dos estudantes e pode influenciar positivamente o engajamento e o desempenho escolar, segundo especialistas em educação.



A pluralidade da rede é, em si, um dado relevante. Não se trata de entregar uniformes a um grupo homogêneo, mas de garantir que crianças com realidades muito distintas — da filha de um servidor público no Buritis ao filho de um trabalhador informal no Taquaril — cheguem à escola com as mesmas condições básicas de conforto.



Hélida Rejanne dos Prazeres, de 53 anos, que assumiu a diretoria da Escola Municipal de Educação Infantil Timbiras em 2025, afirma que a distribuição e o uso dos uniformes pelos estudantes representam um papel social importante na comunidade escolar. “Posso dizer que o uso permite o desenvolvimento de um senso de pertencimento e identidade, pois todas crianças usam roupas de cores e modelos parecidos. Isso diminui a pressão social e o risco da criança se sentir excluída por motivos financeiros”, destaca.



O uso fora da unidade de ensino é mencionado pela diretora como outro fator importante. “Quando a criança sai com o uniforme da unidade de ensino, ela é identificada como estudante da rede municipal. Isso traz segurança para a criança e para a família, porque faz com que consigamos ter a segurança do aluno.”



Para o motorista particular Cristiano Alves, pai de Quesia, os uniformes são uma forma de "saber de onde e para onde as crianças estão indo" Marcos Vieira/EM/D.A Press

A padronização dos alunos também é um ponto destacado pelo motorista particular Cristiano Alves Santos, de 47, pai da estudante Quesia Dias Santos, de 11. “Os uniformes também são um meio para que consigamos saber de onde e para onde as crianças estão indo”, diz.

FREQUÊNCIA



Em Belo Horizonte, a chegada do inverno costuma coincidir com um dos períodos mais críticos para a frequência escolar. As temperaturas na madrugada e no início da manhã – horário em que muitos alunos se deslocam para a escola – podem cair significativamente, especialmente nas regiões de altitude mais elevada da cidade, como Mangabeiras, Barreiro e Santa Lúcia.



Para crianças menores, o frio intenso pode ser um fator de absenteísmo, especialmente em famílias que não dispõem de roupas adequadas para o inverno. A entrega da jaqueta e da calça comprida funciona, nesse sentido, como uma medida prática de combate à evasão — problema que a rede municipal tem monitorado de perto nos últimos anos. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) apontam que a provisão de itens básicos como uniformes adequados à estação é uma das intervenções de maior custo-benefício para manter os alunos frequentando as aulas.

SEM IMPROVISO

A conclusão da entrega dos uniformes de inverno antes que o frio mais intenso se instale na cidade – o pico costuma ocorrer em junho e julho – é um detalhe que merece atenção. Em anos anteriores, atrasos na distribuição de uniformes geraram transtornos e até ações judiciais envolvendo fornecedores. O cumprimento do calendário em 2026 indica que a cadeia de aquisição, produção e distribuição funcionou dentro do esperado – o que não é trivial, dado o volume envolvido.



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Para as famílias, a entrega no tempo certo significa que os filhos chegam às aulas de maio com as roupas adequadas, sem precisar passar semanas usando o uniforme de verão no frio. Para os estudantes, significa uma coisa mais simples do que qualquer dado ou estatística: chegar à escola agasalhado, confortável e pronto para aprender.