BH está sob alerta de chuva até a noite desta terça-feira (5/5)

Belo Horizonte está sob alerta de possibilidade de chuva isolada até a noite desta terça-feira (5/5). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil nesta tarde.

Conforme o órgão municipal, há chance de pancadas de até 20 milímetros serem registradas em pontos isolados da cidade. O aviso é válido até às 23h de hoje.

De acordo com a previsão, durante o dia a capital mineira teve céu parcialmente nublado, com temperaturas ligeiramente acima do esperado para esta época do ano no início da tarde.

Recomendações durante a chuva:

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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Veja as menores temperaturas de 2026

1. 13,0°C - 16/4/2026 (Centro-Sul)

2. 13,6°C - 15/4/2026 (Centro-Sul)

3. 14,5°C - 5/5/2026 (Oeste), 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro-Sul)

4. 14,8°C - 13/4/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)

5. 15,0°C - 2/3/2026 (Centro Sul) e 21/01/2026 (Oeste)

6. 15,1°C - 4/5/2026 (Oeste), 24/04/2026 (oeste) e 23/01/2026 (Oeste)

7. 15,3°C - 6/1/2026 (Oeste)

8. 15,4°C - 1º/5/2026 (Oeste), 18/04/2026 (Venda Nova) e 01/04/2026 (Oeste)

9. 15,6°C - 17/4/2026 (Pampulha) e 29/03/2026 (Oeste)

10. 15,7°C - 22/1/2026 (Oeste)