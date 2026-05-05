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PREVISÃO DO TEMPO

BH está sob alerta de chuva até a noite desta terça-feira (5/5)

Capital pode registrar pancadas de até 20 milímetros em pontos isolados. Durante a manhã, o céu ficou parcialmente nublado

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05/05/2026 16:37 - atualizado em 05/05/2026 18:23

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O perfume da chuva: entenda o petricor, a geosmina do solo e por que nosso nariz é tão sensível após a primeira gota
Comunicado é válido até às 23 horas desta terça-feira (5/5) crédito: Portal Giro 10

Belo Horizonte está sob alerta de possibilidade de chuva isolada até a noite desta terça-feira (5/5). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil nesta tarde. 

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Conforme o órgão municipal, há chance de pancadas de até 20 milímetros serem registradas em pontos isolados da cidade. O aviso é válido até às 23h de hoje.

De acordo com a previsão, durante o dia a capital mineira teve céu parcialmente nublado, com temperaturas ligeiramente acima do esperado para esta época do ano no início da tarde.

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Recomendações durante a chuva:

  • Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. 

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