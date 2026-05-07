Previsão em BH: quinta (7/5) terá calor e tempo seco; confira os detalhes

Os moradores de Belo Horizonte (MG) terão mais um dia de calor e tempo firme nesta quinta-feira (7/5). Segundo a Defesa Civil, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro ao longo do dia. A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 16°C, enquanto a máxima estimada pode chegar aos 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18°C, às 6h.



Centro Sul: 17,2°C, às 3h10.



Oeste: 16°C, com sensação térmica de 6°C, às 4h.



Pampulha: 17,2°C, com sensação térmica de 18,8°C, às 4h.



Venda Nova: 16,4°C, às 5h40.



Como fica o tempo no estado?

O tempo segue estável em todo o estado nesta quinta. De acordo com os meteorologistas, a atuação de uma crista (região de alta pressão atmosférica ) continua inibindo a formação de nuvens, favorecendo dias de céu claro, manhãs mais frias e tardes quentes.

A previsão é de manutenção do tempo seco e sem mudanças significativas nas condições climáticas ao longo do restante da semana.

A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação : beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas; Olhos : usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação; Pele : hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; Ambiente : umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar; Doenças respiratórias : seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora; Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Características do clima em maio

Maio marca o início da estação seca em Minas Gerais. O período é caracterizado pela pouca nebulosidade e pela grande amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes quentes.

Na segunda quinzena do mês, costumam ocorrer os primeiros episódios de frio mais intenso, com possibilidade de geadas em áreas do Sul de Minas. As chuvas, quando acontecem, geralmente são rápidas e fracas, sendo comum municípios passarem todo o mês sem registros de precipitação.

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Com o avanço do período seco, a umidade relativa do ar tende a cair ainda mais nas próximas semanas, podendo atingir níveis críticos abaixo dos 20% em algumas regiões do estado.