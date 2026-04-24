Seca vai continuar em Minas? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O fim de semana em Minas Gerais começa com um alerta que deve se tornar recorrente na medida em que o período de seca avança. Quarenta e oito municípios do Triângulo e Sul do estado podem enfrentar baixa umidade nesta sexta-feira (24/4), conforme comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, válido até as 18h, indica níveis de umidade relativa do ar entre 30% e 20%, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, devido ao risco à saúde.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o outono é marcado pelo início da queda da umidade do ar. Portanto, os alertas demonstram índices baixos, mas não colocam as cidades em estado crítico. Nas regiões que estão com um clima mais seco, no entanto, a condição não dura muito tempo, com intensidade maior entre meados da manhã e tarde.

Por outro lado, Fernandes explica que o cenário pode ser agravado a partir de maio. “Normalmente a gente começa a sinalizar baixa umidade quando ela persiste por pelo menos três horas consecutivas. Isso começa a acontecer a partir de junho, mas como a gente já tem pontos isolados agora, com valores em torno de 30% ou ligeiramente abaixo, provavelmente em meados de maio a gente comece a observar esses valores mais críticos”, diz.

Segundo a meteorologista, essa antecipação deve ocorrer nas áreas que já sofrem com temperaturas mais elevadas, mesmo nas estações do ano que são mais amenas, como as regiões do Triângulo, Noroeste e Norte. Para hoje, a previsão é de tempo estável em todo o estado.

A meteorologia indica que, até o próximo domingo (26/4), os dias serão de céu parcialmente nublado com névoa úmida pela manhã na faixa leste de Minas, que compreende a porção das regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. No restante do estado, o final de semana será de céu claro a parcialmente nublado.

Hoje, a temperatura máxima pode chegar a 34°C no Triângulo e no Norte de Minas, com mínima de 7°C na Região Sul. Em Belo Horizonte, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura máxima devendo chegar a 29°C.

O cenário de seca e calor permanece amanhã. A previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. O céu fica claro a parcialmente nublado nas demais regiões. Já as temperaturas se mantêm entre 7°C e 34°C. Na capital, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 31°C.

Já no domingo (26/4), a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, e céu claro a parcialmente nublado no restante do estado. A temperatura mínima sobe um pouco e fica em torno de 8°C. Mas no Triângulo e no Norte de Minas os termômetros podem bater os 35°C. Em BH, o tempo fica estável, com temperaturas entre 16°C e 31°C.

Seca em Minas

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. O fenômeno climático é responsável por alterar chuvas e temperaturas em todo o mundo. A partir da projeção, é possível que haja maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país. Embora o Cemaden não descreva o cenário de Minas Gerais, especificamente, em suas previsões, o tempo seco já é notado em algumas localidades.

Frio em BH

Apesar de ter registrado temperaturas amenas nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta, válido até domingo (26/4), de baixas temperaturas pelas manhãs. Devido a atuação de uma massa de ar polar, os termômetros podem ficar em torno dos 14ºC. A recomendação à população é que se agasalhe, mas que deixe janelas abertas em ambientes fechados para manter a ventilação.

No dia 16 deste mês, BH teve o dia mais frio de 2026, com mínima de 13°C. Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura foi registrada na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 5h25. No mesmo dia, a estação Cercadinho, na Região Oeste, registrou 15,1°C, com sensação térmica de apenas 2,3°C.

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A marca bateu o recorde registrado no dia anterior (15/4), quando os termômetros atingiram apenas 13,6°C, às 5h05, também na estação Mangabeiras. Na estação Cercadinho, a mínima foi de 14,6 °C, com sensação térmica de 1,2 °C, às 6h.

Menores temperaturas do ano em BH