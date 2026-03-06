Destinos em Minas Gerais para curtir o frio: 7 cidades para visitar

A chegada de uma nova frente fria é o convite perfeito para explorar o charme das montanhas de Minas Gerais. Com a queda nas temperaturas, diversas cidades se transformam em refúgios ideais para quem busca o aconchego de uma lareira, um bom vinho e paisagens de tirar o fôlego. O clima frio valoriza a gastronomia local e as belezas naturais da região.

Para quem busca um refúgio do agito das grandes cidades, o estado oferece destinos que combinam natureza, culinária e um ambiente acolhedor. Confira sete opções para aproveitar as baixas temperaturas com muito charme.

Monte Verde

Conhecida como a “Suíça Mineira”, a cidade tem forte influência da arquitetura europeia. É o destino ideal para casais, com opções que vão desde passeios pela avenida principal, repleta de lojas de chocolates e malhas, até jantares com fondue à luz de velas. As trilhas em meio às araucárias completam a experiência.

Gonçalves

Com um clima mais rústico e romântico, Gonçalves atrai visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza. O vilarejo é cercado por cachoeiras e mirantes com vistas incríveis da Serra da Mantiqueira. A gastronomia local, com pratos preparados no fogão a lenha, é outro grande destaque.

Maria da Fé

Conhecida por suas baixas temperaturas, a cidade se destaca na produção de azeites extravirgens de alta qualidade. Visitar as fazendas de oliveiras para conhecer o processo de extração e degustar os produtos locais é um programa imperdível e diferente.

Bueno Brandão

Apelidada de “cidade das cachoeiras”, Bueno Brandão oferece dezenas de quedas d'água. É a escolha certa para quem gosta de ecoturismo e aventura, mesmo nos dias mais frios. As trilhas são bem sinalizadas e as paisagens compensam qualquer esforço.

Extrema

Localizada na divisa com São Paulo, a cidade combina o frio da serra com esportes de aventura. Extrema tem opções de rafting, voo livre e trilhas, como a que leva ao Pico do Lopo, que proporciona uma vista panorâmica impressionante de toda a região montanhosa.

Aiuruoca

Um destino para quem procura paz e uma conexão profunda com a natureza. A cidade é a porta de entrada para o Vale do Matutu, uma área de preservação ambiental com cachoeiras de águas cristalinas, pousadas charmosas e uma atmosfera de sossego absoluto.

Delfim Moreira

Vizinha da badalada Campos do Jordão (SP), a cidade oferece um ritmo mais sossegado e preços mais acessíveis. É uma alternativa para quem quer aproveitar as paisagens da Mantiqueira com menos agitação, em pousadas aconchegantes e cercadas por belas montanhas.

