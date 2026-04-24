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ONU alerta para possível episódio de El Niño nos próximos meses

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Repórter
24/04/2026 07:07

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O fenômeno meteorológico conhecido como El Niño, que em 2024 impulsionou as temperaturas globais a níveis recordes, poderá retornar em meados de 2026, alertou a ONU nesta sexta-feira.

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A Organização Meteorológica Mundial (OMM, uma agência da ONU) afirmou que é provável que as condições de El Niño retornem no período de maio a julho. 

A OMM advertiu que os primeiros indícios apontam para a possibilidade de um evento intenso. 

El Niño é um fenômeno climático natural que aumenta as temperaturas da superfície do oceano no Pacífico equatorial central e oriental, e provoca mudanças nos padrões de ventos, pressão e precipitações. 

As condições oscilam entre El Niño e seu oposto, La Niña, com fases neutras entre ambos. 

O último episódio de El Niño contribuiu para que 2023 fosse o segundo ano mais quente já registrado e 2024 o mais quente de todos.

"Após um período de condições neutras no início do ano, agora os modelos climáticos apontam claramente na mesma direção e preveem, com um nível de confiança elevado, a instauração de um episódio de El Niño, que ganhará mais força nos meses seguintes", afirmou Wilfran Moufouma Okia, diretor de previsão climática da OMM. 

"Os modelos indicam que pode ser um episódio intenso, mas a chamada barreira de previsibilidade da primavera (hemisfério norte) adiciona incerteza às previsões geradas nesta época do ano. Em geral, a confiabilidade das previsões aumenta após o mês de abril", acrescentou. 

El Niño costuma acontecer a cada dois a sete anos, com duração de entre nove e 12 meses.

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rjm/nl/ahg/avl/fp

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