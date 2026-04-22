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ATENÇÃO, MORADORES!

Tempo seco: mais de 100 cidades de MG estão sob alerta nesta quarta (22/4)

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 144 municípios de Minas Gerais ao longo desta quarta-feira (22/4). Saiba como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/04/2026 12:32 - atualizado em 22/04/2026 12:53

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A onda de calor começou na sexta-feira (16/8), a princípio atingindo regiões do Pontal do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul e Zona da Mata
Baixa umidade atinge mais de 100 cidades de Minas Gerais nesta quarta-feira (22/4) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press. Brasil

O tempo seco não dá trégua a Minas Gerais, que teve um alerta para baixa umidade emitido pelo terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira (22/4). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 144 municípios mineiros podem ser atingidos.

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Segundo o instituto, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas
  • Irritação nos olhos, boca e nariz
  • Sangramentos nasais e lábios rachados
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Água Comprida
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Areado
  • Bandeira do Sul
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Careaçu
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carvalhópolis
  • Cássia
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lambari
  • Limeira do Oeste
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nova Resende
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passos
  • Pedralva
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Prata
  • Pratápolis
  • Sacramento
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Varginha
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

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