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BAIXA UMIDADE

Mais de 100 cidades de MG estão sob alerta para tempo seco

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 116 municípios de Minas ao longo desta terça-feira de Tiradentes. Saiba como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 13:24

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Em BH, a umidade fica em torno de 40%, de acordo com a Defesa Civil
Mais de 100 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

À medida que o outono avança, o clima passa a ficar mais seco. Nesta terça-feira (21/4), 116 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas
  • Irritação nos olhos, boca e nariz
  • Sangramentos nasais e lábios rachados
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Água Comprida
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Araguari
  • Araporã
  • Arceburgo
  • Areado
  • Bandeira do Sul
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carvalhópolis
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Centralina
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Alagoas
  • Congonhal
  • Conquista
  • Córrego do Bom Jesus
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Divisa Nova
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Sul
  • Extrema
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Gurinhatã
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Juruaia
  • Limeira do Oeste
  • Machado
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Ouro Fino
  • Passos
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pirajuba
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Prata
  • Pratápolis
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Juliana
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São José da Barra
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Tapira
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Tupaciguara
  • Uberaba
  • Uberlândia
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