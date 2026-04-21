Mais de 100 cidades de MG estão sob alerta para tempo seco

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

À medida que o outono avança, o clima passa a ficar mais seco. Nesta terça-feira (21/4), 116 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas

Irritação nos olhos, boca e nariz

Sangramentos nasais e lábios rachados

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Quais cidades de MG podem ser atingidas?