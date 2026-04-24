BH registra uma das menores temperaturas do ano nesta sexta; veja

Belo Horizonte (MG) registrou uma das menores temperaturas do ano nesta sexta-feira (24/4). A sensação térmica ficou em 6,8°C, segundo medição feita às 6h na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital.

De acordo com a previsão meteorológica da Defesa Civil, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio principalmente nas áreas mais altas, devido à atuação dos ventos.

A temperatura mínima foi de 15,1°C, enquanto a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde.

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Entre as regionais, as menores temperaturas registradas foram:

Oeste (15,1°C, com sensação térmica de 6,8°C)

Centro-Sul (16,5°C)

Barreiro (16,6°C)

Pampulha (16,6°C)

Venda Nova (16,8°C)

Menores temperaturas de 2026

