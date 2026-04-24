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FRIO NA MANHÃ

BH registra uma das menores temperaturas do ano nesta sexta; veja

Frio nas áreas mais altas marca o início do dia na capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/04/2026 08:06

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BH registra dia mais frio do ano até agora
A temperatura mínima foi de 15,1°C, enquanto a máxima estimada é de 28°C crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte (MG) registrou uma das menores temperaturas do ano nesta sexta-feira (24/4). A sensação térmica ficou em 6,8°C, segundo medição feita às 6h na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital.

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De acordo com a previsão meteorológica da Defesa Civil, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio principalmente nas áreas mais altas, devido à atuação dos ventos.

A temperatura mínima foi de 15,1°C, enquanto a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde.

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Entre as regionais, as menores temperaturas registradas foram:

  • Oeste (15,1°C, com sensação térmica de 6,8°C)
  • Centro-Sul (16,5°C)
  • Barreiro (16,6°C)
  • Pampulha (16,6°C)
  • Venda Nova (16,8°C)

 

Menores temperaturas de 2026

  1. 13,0 °C - 16/04/2026 (Centro Sul)
  2. 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul)
  3. 14,5 °C - 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)
  4. 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)
  5. 15,0 °C - 02/03/2026 (Centro Sul) e 21/01/2026 (Oeste)
  6. 15,1 °C - 24/04/2026 (oeste) e 23/01/2026 (Oeste)
  7. 15,3 °C - 06/01/2026 (Oeste)
  8. 15,4 °C - 18/04/2026 (Venda Nova) e 01/04/2026 (Oeste)
  9. 15,6 °C - 17/04/2026 (Pampulha) e 29/03/2026 (Oeste)
  10. 15,7 °C - 22/01/2026 (Oeste)

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