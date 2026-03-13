Onda de calor: 5 cuidados essenciais com idosos e crianças no dia a dia

Com os termômetros registrando temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, a atenção com a saúde precisa ser redobrada. Idosos e crianças, em particular, sentem mais os efeitos do calor extremo e correm maiores riscos de desidratação e outros problemas graves, como a insolação.

As altas temperaturas exigem uma mudança temporária na rotina para garantir o bem-estar dos mais vulneráveis. Ajustes simples na alimentação, hidratação e no ambiente doméstico podem prevenir complicações e tornar os dias quentes mais seguros e confortáveis para todos.

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Para ajudar a proteger quem você ama, separamos cinco cuidados fundamentais que fazem toda a diferença no dia a dia.

Cuidados essenciais durante a onda de calor

1. Hidratação constante

A principal recomendação é aumentar a oferta de líquidos ao longo do dia, mesmo que a pessoa não demonstre sede. Além de água pura, ofereça água de coco, sucos naturais sem açúcar e água saborizada com frutas, como limão ou laranja. Evite bebidas com cafeína ou muito açúcar, pois elas podem contribuir para a desidratação.

2. Refeições leves

Troque pratos pesados e gordurosos por opções mais leves e frescas. Saladas, frutas ricas em água como melancia e melão, e legumes são excelentes escolhas. Alimentos de fácil digestão evitam que o corpo produza mais calor durante o processo metabólico e ajudam a manter a hidratação.

3. Ambiente arejado

Manter a casa fresca é fundamental para o bem-estar. Deixe janelas abertas nos períodos mais frescos do dia, como início da manhã e à noite. Use ventiladores ou ar-condicionado com moderação. Cortinas e persianas fechadas durante as horas de sol forte ajudam a bloquear o calor externo.

4. Roupas e proteção solar

Opte por roupas de tecidos leves, como algodão, e de cores claras, que absorvem menos calor. O uso de chapéus e bonés é indispensável em qualquer saída, por mais curta que seja. O mais importante é evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 10h e 16h, período de maior incidência dos raios solares.

5. Sinais de alerta

Fique atento a qualquer mudança de comportamento ou sintoma incomum. Tontura, dor de cabeça forte, náuseas, pele seca e quente, confusão mental ou batimentos cardíacos acelerados são sinais de que algo não vai bem. Nesses casos, a busca por atendimento médico deve ser imediata.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.