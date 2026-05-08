Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: veja a previsão para o sextou na capital mineira

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 15,6°C; saiba a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
08/05/2026 07:37

compartilhe

SIGA
×
clima em BH na manha desta quinta
Com o avanço do período seco, a umidade relativa do ar tende a cair ainda mais nas próximas semanas crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A sexta-feira (8/5) deve ser de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte. Na capital dos mineiros, o tempo permanece estável ao longo do dia, segundo a previsão da Defesa Civil municipal. A temperatura mínima registrada na capital foi de 15,6°C, enquanto a máxima estimada pode chegar aos 29°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

 

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 17,6°C, às 6h20.
  • Centro Sul: 16,9°C, às 6h30.
  • Oeste: 15,6°C, com sensação térmica de 5,3°C, às 6h.
  • Pampulha: 18,1°C, com sensação térmica de 19,4°C, às 6h.
  • Venda Nova: 16,5°C, às 5h05.


Leia Mais

Como fica o tempo no estado?

Em Minas Gerais, a sexta-feira será marcada por características típicas do outono. De acordo com a previsão, a maior concentração de nuvens deve ocorrer na faixa leste do estado, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente.

Nas demais regiões mineiras, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo permanece firme. Não há previsão de chuva para nenhuma região do estado. 

A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco. 

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.  

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Características do clima em maio

Maio marca o início da estação seca em Minas Gerais. O período é caracterizado pela pouca nebulosidade e pela grande amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes quentes.

Na segunda quinzena do mês, costumam ocorrer os primeiros episódios de frio mais intenso, com possibilidade de geadas em áreas do Sul de Minas. As chuvas, quando acontecem, geralmente são rápidas e fracas, sendo comum municípios passarem todo o mês sem registros de precipitação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o avanço do período seco, a umidade relativa do ar tende a cair ainda mais nas próximas semanas, podendo atingir níveis críticos abaixo dos 20% em algumas regiões do estado.

Tópicos relacionados:

bh calor minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay