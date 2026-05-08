Tempo em BH: veja a previsão para o sextou na capital mineira

Nas demais regiões mineiras, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo permanece firme. Não há previsão de chuva para nenhuma região do estado.

Em Minas Gerais, a sexta-feira será marcada por características típicas do outono. De acordo com a previsão, a maior concentração de nuvens deve ocorrer na faixa leste do estado, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação : beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas; Olhos : usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação; Pele : hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; Ambiente : umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar; Doenças respiratórias : seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora; Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Características do clima em maio

A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Maio marca o início da estação seca em Minas Gerais. O período é caracterizado pela pouca nebulosidade e pela grande amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes quentes.

Na segunda quinzena do mês, costumam ocorrer os primeiros episódios de frio mais intenso, com possibilidade de geadas em áreas do Sul de Minas. As chuvas, quando acontecem, geralmente são rápidas e fracas, sendo comum municípios passarem todo o mês sem registros de precipitação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o avanço do período seco, a umidade relativa do ar tende a cair ainda mais nas próximas semanas, podendo atingir níveis críticos abaixo dos 20% em algumas regiões do estado.