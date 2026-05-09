Bezerro cai em tubulão de 5 metros e mobiliza bombeiros
Animal já estava sem vida quando os militares chegaram ao local da queda em Poços de Caldas; retirada exigiu uso de tripé e caminhão com guindaste
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Um bezerro caiu em um tubulão de aproximadamente cinco metros de profundidade, na manhã deste sábado (9/5), em Poços de Caldas, no Sul de Minas. A estrutura fica na Avenida Leonor Furlaneto Delgado e seria usada para a futura instalação de uma torre de telefonia.
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O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 7h30. No local, os militares constataram que o animal já estava sem vida.
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Segundo os bombeiros, o tubulão tem cerca de 80 centímetros de diâmetro, o que dificultou o acesso e a retirada do animal. Para a operação, foi montado um sistema de içamento com tripé operacional.
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Devido à complexidade da ocorrência, também foi usado um caminhão equipado com guindaste tipo munck, permitindo a remoção segura do animal.
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De acordo com o responsável pela obra, o proprietário do bezerro foi informado sobre o ocorrido e se comprometeu a providenciar a destinação adequada da carcaça.