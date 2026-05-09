Presidente do Iepha-MG está afastado do cargo por problemas de saúde
Instituto estadual, com sede em BH, tem chefe de gabinete como dirigente interina
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Há oito meses no cargo de presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), o arquiteto Paulo Roberto Meireles do Nascimento se encontra temporariamente afastado de suas funções para tratamento de saúde. As causas, e mesmo se Paulo Roberto se encontra hospitalizado, não foram reveladas pela instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult).
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Em nota, o Iepha-MG, que tem sede na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, informa que a chefe de gabinete do instituto, Danuza Muniz Braga, acumula interinamente a função de presidente.
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Paulo Roberto Meireles do Nascimento foi nomeado presidente do Iepha em 25 de setembro de 2025. Arquiteto e urbanista formado pelo Instituto Metodista Izabela Hendrix, ele tem mais de 35 anos de experiência nas áreas de arquitetura, urbanismo e preservação do patrimônio. Foi membro titular do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais (Conep) e atuou como conselheiro estadual titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG) na gestão 2024-2026, integrando as comissões de Ética e Disciplina, Patrimônio Cultural e Apoio ao Profissional.
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Conforme divulgado pelo Iepha-MG, a trajetória de Paulo Roberto é marcada por uma forte presença em conselhos e entidades voltadas ao patrimônio cultural e ao desenvolvimento urbano. Como arquiteto em Minas, atuou em projetos de revitalização urbana, restauração de edificações históricas e incorporação imobiliária. No campo acadêmico, lecionou no ensino superior em disciplinas como Planejamento Hoteleiro, Construções Rurais e Desenho Técnico.