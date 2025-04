Santa Luzia: casa tombada pelo Iepha-MG é demolida sem autorização

Uma casa residencial começou a ser demolida em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e tem gerado a preocupação dos moradores. Isso porque o imóvel faz parte de uma das áreas de proteção do Centro Histórico da cidade, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), e segundo os locais, não existe alvará para a demolição.

O sociólogo Glaucon Durães, membro do Movimento Salve Santa Luzia, disse que os moradores da região já notavam a propriedade em estado de deterioração, e que há duas semanas observaram que o telhado havia sido retirado. "Eles imaginaram que seria para restaurar ou consertar, mas depois viram as paredes sendo derrubadas. Todos ficaram preocupados e por isso nos procuraram", relata. Ele diz que a casa era uma residência antiga onde morava uma idosa, e agora, está sendo derrubada pelos atuais proprietários.

O movimento começou a investigar a denuncia referente à demolição de um casa no Centro Histórico de Santa Luzia. "Descobrimos que em 1989, o prefeito da época assinou um decreto que tombava vários bens da cidade em nível municipal, incluindo a casa em questão. Depois, em 1993, outra gestão firmou uma lei que retirava o status de tombamento do imóvel", relembra.

Cinco anos depois, no entanto, o tombamento estadual do Centro Histórico do município foi homologado, e está inscrito no livro do "Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico", no livro do "Tombo de Belas Artes e do Tombo Histórico" e das obras de Artes Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos.

"Vimos que essa casa está dentro da área de tombamento, chamada de Sub-Área III. No ano de 2000 uma lei não considerou o tombamento, por isso ela só tem proteção estadual", diz Glaucon. Para realizar a demolição, então, precisaria da aprovação do Iphan, o que, segundo ele, não ocorreu. "Foi um processo irregular. Isso demonstra uma fragilidade do município e do estado em proteger o Centro Histórico", destaca o sociólogo.

A reportagem solicitou um posicionamento da Prefeitura de Santa Luzia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck