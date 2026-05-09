Zoo de BH revela estratégia para você ver os bichos bem de pertinho

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Novidade no Zoo de Belo Horizonte para aumentar o prazer da visita e também as chances de ver o animal favorito. Quem for ao local nos finais de semana poderá programar seu passeio – e voltar para casa sem qualquer frustração. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que será divulgada, toda quinta-feira, no site do Jardim Zoológico, a programação de enriquecimento nutricional para os animais (oferta de alimentos de maneira diferenciada e atrativa). A atividade rotineira será executada nas áreas visualmente mais acessíveis dos recintos.

Segundo a diretora de Zoobotânica, Sandra Cunha, o objetivo é permitir que o visitante possa se ajustar à rotina da instituição e dos animais para ter mais chances de ver as espécies favoritas, “já que ele saberá, previamente, em que momento o animal estará se alimentando no lado externo do recinto”.

Sob as orientações da equipe de bem-estar animal, a equipe de nutrição do Zoo de BH, rotineiramente, prepara e oferta algumas refeições dos animais de forma diferenciada, para promover estímulos físicos, emocionais ou complementação nutricional eventual à dieta regular. “Quando essa oferta ocorre do lado externo do recinto, motivada por necessidades específicas de estímulos previamente planejados pela equipe técnica, facilita o contato visual do público com o animal”, informa a PBH em nota.

Divulgação prévia

Sandra Cunha destaca que a divulgação prévia dessas atividades atende a um desejo comum de visitantes que, muitas vezes, relatam dificuldades de ver alguns animais. “Aqui no Zoo de BH os animais são livres para se abrigarem, a qualquer momento, onde desejarem em seus recintos, tanto na área restrita, que o visitante não enxerga, como na área aberta, acessível aos olhos do público”, afirma.

Em alguns momentos do dia, o animal pode preferir passar longas horas recolhido, longe do barulho, em uma área coberta à sombra. Sandra Cunha destaca que respeitar o desejo do animal é zelar pelo bem-estar dele. “Por isso, pedimos aos visitantes que sempre venham com tempo e paciência ao zoo, façam silêncio ao redor dos recintos e, se não virem o animal, continuem o passeio retornando àquele recinto ao final da visita para nova tentativa.”

Em alguns momentos do dia, o animal pode preferir passar longas horas recolhido Edésio Ferreira/EM/D.A Press O Jardim Zoológico de Belo Horizonte foi inaugurado em 25 de janeiro de 1959 Edésio Ferreira/EM/D.A Press Atualmente, a instituição mantém sob seus cuidados 3.500 animais de 204 espécies distintas, distribuídas em 292 recintos ambientados Edésio Ferreira/EM/D.A Press Cada animal possui uma dieta própria, que atende às necessidades daquela espécie e cujas quantidades são dimensionadas pela equipe técnica Edésio Ferreira/EM/D.A Press Sob as orientações da equipe de bem-estar animal, a equipe de nutrição do Zoo de BH, rotineiramente, prepara e oferta algumas refeições dos animais de forma diferenciada Edésio Ferreira/EM/D.A Press O objetivo é permitir que o visitante possa se ajustar à rotina da instituição e dos animais para ter mais chances de ver as espécies favoritas Edésio Ferreira/EM/D.A Press A PBH informa que será divulgada, toda quinta-feira, no site do Jardim Zoológico, a programação de enriquecimento nutricional para os animais Edésio Ferreira/EM/D.A Press Quem for ao local nos finais de semana poderá programar seu passeio – e voltar para casa sem qualquer frustração Edésio Ferreira/EM/D.A Press Voltar Próximo

“Com a divulgação pública do horário em que as refeições serão ofertadas na área externa do recinto”, acrescenta, “ficará mais fácil que o visitante possa ver o animal”. As informações também estarão disponíveis toda quinta-feira em pbh.gov.br/eventosnosparques.

Admirador do Zoo e visitante sempre que possível, o biólogo Evellyn Costa Venâncio, residente em Betim, na Grande BH, aprovou a novidade, e, neste sábado, pôde ver o gorila e o elefante sendo alimentados.

'A iniciativa é boa, pois a pessoa pode programar o horário do passeio e desfrutar mais", diz o biólogo Evellyn Costa Venâncio, que estava acompanhado da esposa, Angélica Cursino Edésio Ferreira/EM/D.A Press

“Sempre ouço algumas pessoas se queixando de que não viram determinado animal. Como sou da área ambiental, explico que, às vezes, ele tem hábitos noturnos, por isso dorme durante o dia. A iniciativa é boa, pois a pessoa pode programar o horário do passeio e desfrutar mais”, disse Evellyn, ao lado da esposa, Angélica Cursino, gestora financeira.

Na véspera do Dia das Mães, o passeio foi de alegria para dona Maria Pureza Amorim, que foi com a neta Mariana Amorim e o noivo dela, Jônatan Chagas, e as crianças Antonela, Valentina e Benjamim. Ela considera a iniciativa da PBH importante, embora, dessa vez, não tenha visto a alimentação dos bichos. “Visitar o Jardim Zoológico é sempre muito bom, venho aqui desde criança. Agora, trouxe os primos”, contou Mariana.

Na véspera do Dia das Mães, o passeio foi de alegria para dona Maria Pureza Amorim que estava com familiares no Zoo de BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press



Programação desta semana

SÁBADO (9/5)

8h – elefante

9h30 - gorilas

14h30 - gorilas

DOMINGO (10/5)

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8h – elefante

9h30 – aves (recinto de imersão de aves, na Praça das Aves)

9h30 - gorilas

13h30 - aves (recinto de imersão de aves, na Praça das Aves)

14h30 - gorilas

*Os horários são estimativas e podem sofrer alterações conforme a rotina de manejo e bem-estar dos animais