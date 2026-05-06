Dia das Mães pelo mundo: por que a data da celebração varia tanto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais populares ao redor do globo, mas uma rápida olhada no calendário mundial revela uma grande variedade de datas. Enquanto no Brasil e em muitos outros países a celebração acontece no segundo domingo de maio, diversas nações escolheram outros dias, baseados em tradições históricas, religiosas e culturais próprias.

A origem moderna nos Estados Unidos

A versão contemporânea do Dia das Mães surgiu nos Estados Unidos, graças aos esforços de Anna Jarvis. Em 1908, ela organizou a primeira celebração oficial para homenagear sua mãe, Ann Reeves Jarvis, uma ativista social. A campanha de Anna para tornar a data um feriado nacional ganhou força e, em 1914, o presidente Woodrow Wilson oficializou o segundo domingo de maio como o Dia das Mães no país.

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Curiosamente, a própria Anna Jarvis se arrependeu profundamente da criação da data anos depois. Ela se frustrou com a extrema comercialização do feriado, que, em sua visão, desviava o foco do sentimento genuíno de homenagem para o consumismo.

A influência americana fez com que muitos países, incluindo o Brasil, adotassem a mesma data. Por aqui, a celebração foi oficializada em 1932 pelo então presidente Getúlio Vargas. No entanto, outras culturas mantiveram ou criaram suas próprias tradições.

Datas diferentes, mesmo propósito

Veja como a celebração acontece em outros lugares:

Reino Unido: A comemoração ocorre no “Mothering Sunday” (Domingo das Mães), no quarto domingo da Quaresma. A tradição é antiga e tem origens religiosas, ligadas à visita à “igreja-mãe”.

Noruega: Os noruegueses são uns dos primeiros a comemorar no ano, celebrando no segundo domingo de fevereiro.

Países árabes: Em nações como Egito e Líbano, o Dia das Mães é comemorado em 21 de março, coincidindo com o equinócio de primavera no Hemisfério Norte.

Argentina: Nossos vizinhos celebram o “Día de la Madre” no terceiro domingo de outubro.

França: A “Fête des Mères” acontece no último domingo de maio, a menos que a data coincida com o Pentecostes, caso em que é transferida para o primeiro domingo de junho.

Tailândia: A data é fixa em 12 de agosto, em homenagem ao aniversário da rainha-mãe Sirikit, considerada a mãe de toda a nação.

A diversidade de datas mostra como uma ideia universal — a celebração da maternidade — pode ser adaptada e integrada a diferentes contextos culturais, mantendo sempre o seu propósito central de carinho e reconhecimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.