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ATENÇÃO, MORADORES!

Animal que caiu em adutora da Copasa é encontrado nesta quarta-feira (6/5)

Abastecimento deve ser normalizado ao longo do dia; animal acessou a estrutura e provocou a interrupção do abastecimento de água em BH e região metropolitana

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QU
Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
06/05/2026 08:38 - atualizado em 06/05/2026 20:21

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Captação da Copasa em Bela Fama (foto), em Nova Lima, é uma das estruturas que dependem do Rio das Velhas e abastece a Grande BH
Captação da Copasa em Bela Fama (foto), em Nova Lima, é uma das estruturas que dependem do Rio das Velhas e abastece a Grande BH crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O animal de grande porte que havia caído na adutora do Sistema Rio das Velhas foi localizado e retirado na manhã desta quarta-feira (6/5), após uma operação que mobilizou equipes técnicas da Copasa durante toda a madrugada. O caso teve início na tarde de terça-feira (5/5), quando o animal caiu na estrutura e provocou a interrupção do abastecimento de água em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana.

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Segundo a companhia, a prioridade é garantir a segurança técnica do sistema e a qualidade da água distribuída à população.

Como medida preventiva, toda a água presente no trecho afetado da tubulação foi descartada, e nenhum volume será destinado ao consumo. Após o esvaziamento, foi iniciado um processo de sanitização completa da rede, com desinfecção química e realização de testes laboratoriais detalhados. 

Leia Mais

A previsão é que o sistema seja religado ainda na manhã desta quarta-feira, com normalização do abastecimento ao longo do dia. A retomada, no entanto, depende da confirmação, por especialistas, de que a água atende aos padrões exigidos. Até lá, o fornecimento para hospitais e unidades de saúde segue sendo feito por caminhões-pipa. 

Em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a falta de água levou à suspensão das aulas em todas as escolas e creches municipais nesta quarta-feira. Atendimentos noturnos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) também foram cancelados na noite de terça-feira (5/5), com pacientes sendo avisados e consultas remarcadas.

Relembre o caso

A ocorrência começou quando o animal  foi identificado dentro da adutora, que possui cerca de 2,4 metros de diâmetro. A situação exigiu a paralisação do sistema que abastece a capital e outras sete cidades da região metropolitana, afetando mais de 300 bairros.

Durante os trabalhos, a Copasa utilizou drones para inspeção interna da estrutura, permitindo buscas em áreas de difícil acesso. As equipes atuaram de forma contínua até a localização e retirada do animal, concluída na manhã desta quarta-feira.

A companhia reforça que o abastecimento será retomado de forma gradual, após a conclusão de todas as etapas de segurança.

Confira a lista completa dos bairros atingidos em BH:

  • Aaron Reis
  • Acaiaca
  • Aeroporto
  • Alípio de Melo
  • Alpes
  • Alto Barroca
  • Alto Vera Cruz
  • Álvaro Camargos
  • Ambrosina
  • Ana Lúcia
  • Anchieta
  • Andiroba
  • Antônio Ribeiro de Abreu
  • Aparecida
  • Aparecida Sétima Seção
  • Apiá
  • Apolônia
  • Bacurau
  • Baleia
  • Bandeirantes
  • Barão Homem de Melo I
  • Barão Homem de Melo III
  • Barão Homem de Melo IV
  • Barro Preto
  • Barroca
  • Beija-Flor
  • Beira Linha
  • Bela Vitória
  • Belém
  • Belmonte
  • Betânia
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Boa União I
  • Boa União II
  • Boa Viagem
  • Boa Vista
  • Bom Jesus
  • Bonfim
  • Braúnas
  • Buritis
  • Cachoeirinha
  • Caetano Furquim
  • Caiçara Adelaide
  • Caiçaras
  • Calafate
  • Campo Alegre
  • Camponesa III
  • Campus da UFMG
  • Canaã
  • Canadá
  • Candelária
  • Capitão Eduardo
  • Carlos Prates
  • Carmo
  • Casa Branca
  • Castelo
  • Cenáculo
  • Centro
  • Céu Azul
  • Chácara Leonina
  • Cidade Jardim
  • Cidade Jardim Taquaril
  • Cidade Nova
  • Cinquentenário
  • Colégio Batista
  • Concórdia
  • Cônego Pinheiro
  • Cônego Pinheiro A
  • Conjunto Habitacional Lagoa
  • Conjunto Betânia
  • Conjunto Capitão Eduardo
  • Conjunto Celso Machado
  • Conjunto Floramar
  • Conjunto Jardim Filadélfia
  • Conjunto Lagoa
  • Conjunto Minascaixa
  • Conjunto Paulo VI
  • Conjunto Providência
  • Conjunto Santa Maria
  • Conjunto Serra Verde
  • Conjunto Taquaril
  • Copacabana
  • Coqueiros
  • Coração de Jesus
  • Cruzeiro
  • Bairro da Graça
  • Bairro das Indústrias I
  • Dom Bosco
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dona Clara
  • Engenho Nogueira
  • Ermelinda
  • Esperança Granja
  • Esplanada
  • Estoril
  • Estrela
  • Estrela do Oriente
  • Etelvina Carneiro
  • Europa
  • Eymard
  • Fazendinha
  • Fernão Dias
  • Flamengo
  • Floramar
  • Floresta
  • Frei Leopoldo
  • Funcionários
  • Gameleira
  • Garças
  • Glória
  • Goiânia
  • Grajaú
  • Granja de Freitas
  • Granja Werneck
  • Grota
  • Grotinha
  • Guanabara
  • Guarani
  • Guaratã
  • Gutierrez
  • Havaí
  • Heliópolis
  • Horto
  • Horto Florestal
  • Inconfidência
  • Indaiá
  • Ipê
  • Ipiranga
  • Itapoã
  • Itatiaia
  • Jaqueline
  • Jaraguá
  • Jardim América
  • Jardim Atlântico
  • Jardim dos Comerciários
  • Jardim Felicidade
  • Jardim Getsêmani
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Leblon
  • Jardim Montanhês
  • Jardim São José
  • Jardim Vitória
  • João Alfredo
  • Jonas Veiga
  • Juliana
  • Lagoa
  • Lagoinha
  • Lagoinha Leblon
  • Lajedo
  • Laranjeiras
  • Leonina
  • Letícia
  • Liberdade
  • Lourdes
  • Luxemburgo
  • Madri
  • Mala e Cuia
  • Manacás
  • Mantiqueira
  • Marajó
  • Marçola
  • Maria Goretti
  • Maria Helena
  • Maria Teresa
  • Maria Virgínia
  • Mariano de Abreu
  • Mariquinhas
  • Marmiteiros
  • Minas Caixa
  • Minaslândia
  • Mirante
  • Mirtes
  • Monsenhor Messias
  • Monte Azul
  • Montes Claros
  • Morro das Pedras
  • Morro dos Macacos
  • Nazaré
  • Nossa Senhora da Aparecida
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nossa Senhora da Glória
  • Nossa Senhora de Fátima
  • Nossa Senhora do Rosário
  • Nova América
  • Nova Cachoeirinha
  • Nova Esperança
  • Nova Floresta
  • Nova Gameleira
  • Nova Granada
  • Nova Suíça
  • Nova Vista
  • Nova York
  • Novo Aarão Reis
  • Novo Glória
  • Novo Lajedo
  • Novo São Lucas
  • Novo Tupi
  • Ouro Minas
  • Ouro Preto
  • Padre Eustáquio
  • Palmares
  • Palmeiras
  • Pantanal
  • Paquetá
  • Paraíso
  • Parque Copacabana
  • Parque São José
  • Parque São Pedro
  • Paulo VI
  • Pedreira Prado Lopes
  • Penha
  • Pindorama
  • Pindura Saia
  • Pirajá
  • Piratininga (VN)
  • Pirineus
  • Planalto
  • Pompeia
  • Pousada Santo Antônio
  • Prado
  • Primeiro de Maio
  • Providência
  • Renascença
  • Ribeiro de Abreu
  • Rio Branco
  • Rosa Leão
  • Sagrada Família
  • Salgado Filho
  • Santa Amélia
  • Santa Branca
  • Santa Cruz
  • Santa Efigênia
  • Santa Inês
  • Santa Lúcia
  • Santa Mônica
  • Santa Rosa
  • Santa Sofia
  • Santa Tereza
  • Santa Terezinha
  • Santana do Cafezal
  • Santo Agostinho
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • São Benedito
  • São Bento
  • São Bernardo
  • São Cristóvão
  • São Francisco
  • São Francisco das Chagas
  • São Gabriel
  • São Geraldo
  • São Gonçalo
  • São João Batista
  • São João Batista (VN)
  • São Jorge I
  • São Jorge II
  • São Jorge III
  • São José
  • São Lucas
  • São Luiz
  • São Marcos
  • São Paulo
  • São Pedro
  • São Salvador
  • São Sebastião
  • São Tomás
  • São Vicente
  • Satélite
  • Saudade
  • Savassi
  • Senhor dos Passos
  • Serra
  • Serra Verde
  • Serrano
  • Sesc
  • Silveira
  • Sion
  • Solimões
  • Suzana
  • Taquaril
  • Tiradentes
  • Três Marias
  • Trevo
  • Tupi A
  • Tupi B
  • União
  • Universitário
  • Universo
  • Urca
  • Várzea da Palma
  • Venda Nova
  • Vera Cruz
  • Vila Aeroporto
  • Vila Aeroporto Jaraguá
  • Vila Antena
  • Vila Bandeirantes
  • Vila Boa Vista
  • Vila Cachoeirinha
  • Vila Calafate
  • Vila Califórnia
  • Vila Canto do Sabiá
  • Vila Clóris
  • Vila Copacabana
  • Vila da Amizade
  • Vila da Área
  • Vila da Paz
  • Vila de Sá
  • Vila Dias
  • Vila do Pombal
  • Vila dos Anjos
  • Vila Esplanada
  • Vila Inestan
  • Vila Ipiranga
  • Vila Jardim Leblon
  • Vila Jardim São José
  • Vila Maloca
  • Vila Mantiqueira
  • Vila Maria
  • Vila Minaslândia
  • Vila Nossa Senhora Aparecida
  • Vila Nossa Senhora do Rosário
  • Vila Nova
  • Vila Nova Cachoeirinha I
  • Vila Nova Cachoeirinha II
  • Vila Nova Cachoeirinha IV
  • Vila Novo São Lucas
  • Vila Ouro Minas
  • Vila Paquetá
  • Vila Paraíso
  • Vila Paris
  • Vila Piratininga Venda Nova
  • Vila Primeiro de Maio
  • Vila Real II
  • Vila Rica
  • Vila Santa Mônica
  • Vila Santa Rosa
  • Vila Santo Antônio
  • Vila Santo Antônio Barroquinha
  • Vila São Dimas
  • Vila São Domingos
  • Vila São Francisco
  • Vila São Gabriel
  • Vila São Geraldo
  • Vila São João Batista
  • Vila São Paulo
  • Vila São Rafael
  • Vila Satélite
  • Vila Sesc
  • Vila Sumaré
  • Vila Sumaré (BA)
  • Vila Suzana I
  • Vila Suzana II
  • Vila Tiradentes
  • Vila União
  • Vila Vera Cruz I
  • Vila Vera Cruz II
  • Vista Alegre
  • Vista do Sol
  • Vitória
  • Vitória Granja
  • Xodó-Marize
  • Zilah Spósito

As outras cidades atingidas pela manutenção na Estação são: Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

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Confira a lista completa dos bairros que serão atingidos nessas cidades: 

Contagem

  • Jardim Pérola
  • Parque Novo Progresso
  • Parque Recreio

Nova Lima

  • Alto das Quintas
  • Alto do Gaia
  • Alvorada
  • Antônio Horta
  • Areião do Matadouro
  • Barra do Céu
  • Bela Fama
  • Bela Vista
  • Boa Vista
  • Bom Jardim
  • Bonfim
  • Bosque Residencial Jambreiro
  • Cabeceiras
  • Campo do Pires
  • Canto da Mata II
  • Cariocas
  • Cascalho
  • Centro
  • Chácara Bom Retiro
  • Chácara dos Cristais
  • Chácara Silveira Ramos
  • Conjunto Habitacional Paulo Gaetani
  • Cristais
  • Cristais Curitiba
  • Cristais II
  • Cruzeiro
  • Fazenda do Benito
  • Galo Novo
  • Galo Velho
  • Honório Bicalho
  • Ipê
  • Ipê da Serra
  • Jardim Canadá
  • Jardim das Américas
  • Jardim Serrano
  • José de Almeida
  • Le Cottage
  • Matadouro
  • Matozinhos
  • Mina d’Água
  • Mina d’Água de Baixo
  • Mingu
  • Mirante da Mata
  • Nossa Senhora de Fátima
  • Olaria
  • Oswaldo Barbosa Pena II
  • Ouro Velho Mansões
  • Parque Aurilândia
  • Parque Santo Antônio
  • Pasto da Balança
  • Pau Pombo
  • Quintas
  • Quintas do Sol
  • Quintas II
  • Resende
  • Residencial Sul
  • Residencial Vale das Araras
  • Retiro
  • Rosário
  • Santa Rita
  • Silicóticos
  • Solar de Santa Rita
  • Vale da Esperança
  • Vale do Sol
  • Vale dos Cristais
  • Vila Aparecida
  • Vila Industrial I
  • Vila Industrial II
  • Vila Ipê Amarelo
  • Vila Lacerda
  • Vila Madeira
  • Vila Maria do Carmo
  • Vila Marize
  • Vila Monte Castelo
  • Vila Nova Betânia
  • Vila Nova Suíça
  • Vila Odete
  • Vila Operária
  • Vila Padre Valeriano
  • Vila Passos
  • Vila São José Primeira Seção
  • Vila São José Segunda Seção
  • Vila São José Terceira Seção
  • Vila São Luiz
  • Village Royale
  • Ville de Montagne

Raposos

  • Água Limpa
  • Barracão Amarelo
  • Bela Vista
  • Boa Vista
  • Centro
  • Galo Velho
  • Margem da Linha
  • Matadouro
  • Morro das Bicas
  • Novo Horizonte
  • Ponte de Ferro
  • Quintas da Mata
  • Recanto Feliz
  • São Domingos
  • São Judas Tadeu
  • Tocantins
  • Varela
  • Várzea do Sítio
  • Vila Bela
  • Vila Vitória

Ribeirão das Neves

  • Adriana
  • Atalaia
  • Belo Vale
  • Botafogo
  • Canoas
  • Centro de Areias
  • Cerejeira
  • Céu Anil
  • Cristais
  • Cruzeiro
  • Delma
  • Eliane
  • Elizabeth
  • Esperança
  • Evereste
  • Fazenda Misongue
  • Felixlândia
  • Flamengo
  • Fortaleza
  • Girassol
  • Granjas Primavera
  • Guadalajara
  • Havaí
  • Itapoã
  • Jardim de Alá 1ª Seção
  • Jardim de Alá 3ª Seção
  • Jardim Florença
  • Jardim Primavera
  • Jardim São Judas Tadeu
  • Kátia
  • Labanca
  • Lagoa
  • Laredo
  • Lidice
  • Maracanã
  • Maria Helena
  • Menezes
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nossa Senhora da Piedade
  • Nossa Senhora de Fátima
  • Novo América
  • Núcleo Tradicional
  • Paraíso das Piabas
  • Pedra Branca
  • Penha
  • Santa Branca
  • Santa Fé
  • Santa Izabel
  • São Januário
  • São João de Deus
  • São José
  • São Miguel Arcanjo
  • Sônia
  • Toni
  • Tropical
  • Tropical II
  • Urca
  • Vera Lúcia
  • Viena
  • Vila Braúna
  • Vila Eduarda
  • Vila Esplanada
  • Vila Papine

Sabará

  • Adelmolândia
  • Adelmolândia II
  • Águas Férreas
  • Alto Bela Vista
  • Alto Boa Vista
  • Alto do Cabral
  • Alto do Fidalgo
  • Alto Vila São José
  • Alvorada
  • Amélia Moreira
  • Ana Lúcia
  • Arraial Velho
  • Borba Gato
  • Borges
  • Cabral
  • Caieira
  • Campinas
  • Centro
  • Condomínio Eugênie Scharle
  • Condomínio Jardim dos Borges
  • Conjunto Habitacional Morada da Serra
  • Córrego da Ilha
  • Distrito Industrial Operador Raimundo Fantini
  • Distrito Industrial Simão da Cunha
  • Esplanada
  • Fogo Apagou
  • Gaia
  • Galego
  • General Carneiro
  • Granja de Freitas
  • Itacolomi
  • Jardim Castanheira
  • Mangabeiras
  • Mangueiras Nossa Senhora de Fátima
  • Marzagão
  • Morro da Cruz
  • Morro São Francisco
  • Mundo Velho
  • Nações Unidas
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nossa Senhora de Fátima
  • Nossa Senhora do Ó
  • Nova Vista
  • Novo Alvorada
  • Novo Alvorada Barraginha
  • Novo Horizonte
  • Novo Santa Inês
  • Paciência
  • Padre Chiquinho
  • Praia dos Bandeirantes
  • Rio Negro
  • Rosário
  • Rosário II
  • Rosário III
  • Rosário III Itacolomi
  • Rosário III Vila dos Coqueiros
  • Santana
  • Santo Antônio
  • Santo Antônio de Roças Grandes
  • Serranos
  • Siderúrgica
  • Sobradinho
  • Terra Santa
  • Valparaíso
  • Valparaíso II
  • Várzea do Moinho
  • Vila Bom Retiro
  • Vila do Triângulo
  • Vila dos Coqueiros
  • Vila Esperança
  • Vila Eugênio Rossi
  • Vila Francisco de Moura
  • Vila Mangueiras
  • Vila Michel
  • Vila Rica
  • Vila Santa Cruz
  • Vila Santa Rita
  • Vila Santo Antônio de Pádua
  • Vila São José
  • Vila São Sebastião
  • Villa Real
  • Vitória

Santa Luzia

  • Adeodato
  • Alto da Maravilha
  • Asteca
  • Bagaço
  • Baronesa
  • Barreiro do Amaral
  • Bela Vista
  • Belo Vale
  • Bicas
  • Bom Destino
  • Bom Jesus
  • Bonanza
  • Camelos
  • Capitão Eduardo
  • Castanheira
  • Centro
  • Chácaras Gervásio Lara
  • Chácaras Recanto Flamboyant
  • Chácaras Santa Inês
  • Colorado
  • Condomínio Estâncias dos Lagos
  • Condomínio Recanto da Mata
  • Condomínio Recanto do Luar
  • Condomínio Retiro do Recreio
  • Conjunto Habitacional Carreira Comprida
  • Córrego Frio
  • Córrego Tenente
  • Cristina
  • Distrito Industrial Simão da Cunha
  • Dona Rosarinha
  • Duquesa I
  • Duquesa II
  • Esplanada
  • Fazendinha do Barão
  • Fecho
  • Frimisa
  • Gameleira
  • Gameleira II
  • Idulipe
  • Imperial
  • Industrial Americano
  • Jaqueline
  • Kennedy
  • Liberdade
  • Londrina
  • Luxemburgo
  • Maria Adélia
  • Maria Antonieta
  • Mata dos Ipês
  • Mirante do Barão
  • Monte Carlo
  • Morada do Rio
  • Moreira
  • Nossa Senhora das Graças
  • Nossa Senhora do Carmo
  • Nova Conquista
  • Nova Esperança
  • Novo Centro
  • Padre Miguel
  • Parque Boa Esperança
  • Parque Nova Esperança
  • Pérola Negra
  • Petrópolis I
  • Petrópolis II
  • Pinhões
  • Ponte Grande
  • Ponte Pequena
  • Pousada Del Rey
  • Quarenta e Dois
  • Rio das Velhas
  • Santa Helena
  • Santa Matilde
  • Santa Mônica
  • São Benedito
  • São Cosme
  • São Cosme de Cima
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João Batista
  • Sítio Esparra
  • Vale das Acácias
  • Vale dos Coqueiros
  • Vila das Mansões
  • Vila Íris
  • Vila Olga
  • Vila Parnaso
  • Vila Santa Rita de Cássia
  • Vila Santo Antônio
  • Vila São Mateus
  • Vila União

Vespasiano

  • Gávea
  • Gávea II
  • Imperial
  • Parque Jardim Maria José
  • Pouso Alegre
  • Santa Clara
  • São Damião
  • Vila Esportiva

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